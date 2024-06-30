Türkiye AK Gençlik Ocakları\'ndan depremzede aileye yardım eli! Anahtar teslim yeni bir ev yapacaklar

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Türkiye AK Gençlik Ocakları Genel Başkanı Gazeteci Ferhat Aydoğan, Nurdağı'nda depremde evi yıkılan Güneş ailesi için harekete geçti. Aydoğan, Ledeyna İnşaat yöneticileri Samet Bekar ve Hasan Beyazıtoğlu ile birlikte, evin yapılması için gerekli briket ve çimento temin etti. Aileye anahtar teslim yeni bir ev yapılacağını belirtti.

AYDOĞAN'IN DEVRE GİRMESİYLE DESTEK BULDULAR

Güneş ailesinin evi, Nurdağı ilçesinde bulunan arsalarında, miras ve tapu sorunlarından dolayı yeniden inşa edilememişti. Kendi imkanlarıyla evi yapmaya çalışan aile, maddi yetersizlikler nedeniyle başarılı olamayınca, Türkiye Ak Gençlik Ocakları Genel Başkanı Ferhat Aydoğan'ın devreye girmesiyle destek buldu.

"TOPLUMSAL DAYANIŞMANIN ÖNEMLİ BİR ÖRNEĞİ"

Aydoğan "Bu girişim, Türkiye'nin AK Gençlik Ocakları tarafından gerçekleştirilen yardım çalışmaları kapsamında, deprem gibi doğal afetlerden etkilenen insanlara destek olmayı amaçlıyor. Bu tür faaliyetler, toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın önemli bir örneğini sergiliyor." dedi.