Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu - Son Dakika
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Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu

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Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu. İşsiz sayısı 3 milyon 305 bin kişi olarak belirlenirken 2024 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 234 bin kişi artış kaydedildi.

12.08.2024 10:05  Güncelleme: 10:16
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Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Genç nüfusta işsizlik oranı da yükseldi.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE 234 BİN KİŞİLİK ARTIŞ

İşsiz sayısı 2024 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 234 bin kişi artarak 3 milyon 305 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,6 iken kadınlarda yüzde 12,4 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 341 bin kişi azalarak 32 milyon 522 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 49,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,1 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI AZALDI

İşgücü 2024 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 107 bin kişi azalarak 35 milyon 827 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 54,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,4 iken kadınlarda yüzde 36,7 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ARTTI

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 17,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,8, kadınlarda ise yüzde 23,2 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 44 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 0,1 saat artarak 44 saat olarak gerçekleşti.

Türkiye\'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Yılmaz: işsizlik felan yok iş beğenmeyen çok tembel bir toplum olduk hepsi bu 9 22 Yanıtla
  • ferhat eser: işsiz falan yok ülkede iş beğenmeyen var çalışmak isteyene herzaman iş var köyde 100 koyuna bakmak için aylık 70 bin lira maaş veriyolar çalışacak adam bulamıyorlar 5 14 Yanıtla
  • Davut Kochan: Bu oranın yarısı işsislik maaşı alabilmek için işyerimden çıkış yapn kişilerden oluşuyor 3 9 Yanıtla
  • h Hhjh: ayda 20.000 liraya hamallık işse kalsın 10 1 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Her şeyde de gençler suçlu değil . Kendiniz bir gencin yerine koyun lütfen . Mezun oldunuz cepte kuruş yok ailenizin kendinden boğazından kıstığı bütçe ile mezun oldunuz. İşe başlıyorsunuz yok tecrübe yok bilmem ne kimse iş kanununun şartlarına tam anlamıyla uymuyor uymadığı çok fazla çalışma süreleri de olmasına rağmen saçma sapan bahaneler ile gençlere düşük maaş vermek için bir sürü bahane buluyor. Bu insanlar para mı biriktirsin adam akıllı bir iş yok şartlar iyi değil bu şartlar altında ev mi araba mı alsın . Bu gençler nasıl evlenecek bir de bir milyon olmuşken saçma sapan üç beş eşya bir salon 3 0 Yanıtla
  • Hüseyin Temel: Artar tabiki iş veren işçiye maaş vermiyorki hep asgari ücret.piyasada günlük 500 TL ve sigortasız çalışan o kadar insan varki özellikle küçük esnaflarda bayan dolu hükümet bir kontrol yapsa ama yapmıyor kayıt dışı çalışan çok fazla bu ülkede 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu - Son Dakika
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