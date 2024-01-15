81 ilden görüntü yağdı! Türkiye\'de tüm okullarda şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerlerimiz için bugün yurt genelinde tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıklamıştı.

BAKAN TEKİN TALİMAT VERMİŞTİ

Bakan Tekin'in talimatıyla bugün okullardaki tüm öğrenciler Pençe-Kilit Harekatı sırasında şehit olan 9 askerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

BAYRAK TÖRENİ ÖNCESİ 1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

Bayrak töreni öncesinde saygı duruşunda bulunan öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra tek tek sınıflarına geçtiler.

81 İLDEN GÖRÜNTÜ YAĞDI

Malatya, Edirne, Gaziantep ve Kayseri gibi illerde yapılan saygı duruşundan çok sayıda fotoğraf servis edilirken, görüntüler izleyen herkesi duygulandırdı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN DE TÖRENE KATILDI

Altındağ Esenevler Şehit İbrahim Ateş Anadolu Lisesi'nde düzenlenen bayrak törenine katılarak öğrenci ve öğretmenlerle birlikte şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, törenin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. 12 Ocak günü Türkiye'de emperyalist güçlerin taşeronu olan hain terör örgütü tarafından 9 askerin şehit edildiğini, yaralıların bulunduğunu ifade eden Tekin, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizin bu ülke için fedakarlık yapmış, çaba sarf etmiş bütün atalarımızın, büyüklerimizin mekanları cennet olsun" ifadesini kullandı.

"ALLAH BİZE BİR DAHA BÖYLE ACILAR YAŞATMASIN"

Milli Eğitim Bakanlığı olarak en temel görevlerinden birinin, ülkenin birliği, beraberliği, bu ülkede yaşayan çocukların vatanlarına, milletlerine olan sevgisini, saygısını gelecek kuşaklara taşımak olduğunu vurgulayan Tekin, şunları kaydetti; "Bugün sabah Türkiye genelinde bütün okullarımızda çocuklarımızın bu duygularını taze tutacak, çocuklarımızın bu vatana sahip çıkma bilincini sağlayacak bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine, güvenlik güçlerimize baş sağlığı diliyorum. Allah bizlere böyle felaketler, böyle acılar bir daha yaşatmasın.

"BU ÜLKE BİR BÜTÜN OLARAK VATAN TOPRAĞINI SAVUNACAKTIR"

Şu mesajı da hep beraber vermiş olduk; 'Bu ülke 7'den 70'e bütün gençleriyle, vatandaşlarla bir bütün olarak vatan toprağını savunacaktır, her türlü fedakarlığı da yapacaktır'. Bunu da herkes böylece bilsin."