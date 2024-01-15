 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
81 ilden görüntü yağdı! Türkiye'de tüm okullarda şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu - Son Dakika
Üye Girişi

81 ilden görüntü yağdı! Türkiye'de tüm okullarda şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu

Türkiye'de Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerlerimiz için bayrak töreni öncesinde tüm okullarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu sonrasında İstiklal Marşı okuyan öğrenciler sınıflarına geçti.

15.01.2024 - 09:06,  Güncelleme: 09:55
Abone Ol

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerlerimiz için bugün yurt genelinde tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıklamıştı.

Türkiye'de tüm okullarda şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu

BAKAN TEKİN TALİMAT VERMİŞTİ

Bakan Tekin'in talimatıyla bugün okullardaki tüm öğrenciler Pençe-Kilit Harekatı sırasında şehit olan 9 askerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Türkiye'de tüm okullarda şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu

BAYRAK TÖRENİ ÖNCESİ 1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

Bayrak töreni öncesinde saygı duruşunda bulunan öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra tek tek sınıflarına geçtiler.

Türkiye'de tüm okullarda şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu

81 İLDEN GÖRÜNTÜ YAĞDI

Malatya, Edirne, Gaziantep ve Kayseri gibi illerde yapılan saygı duruşundan çok sayıda fotoğraf servis edilirken, görüntüler izleyen herkesi duygulandırdı.

81 ilden görüntü yağdı! Türkiye'de tüm okullarda şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN DE TÖRENE KATILDI

Altındağ Esenevler Şehit İbrahim Ateş Anadolu Lisesi'nde düzenlenen bayrak törenine katılarak öğrenci ve öğretmenlerle birlikte şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, törenin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. 12 Ocak günü Türkiye'de emperyalist güçlerin taşeronu olan hain terör örgütü tarafından 9 askerin şehit edildiğini, yaralıların bulunduğunu ifade eden Tekin, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizin bu ülke için fedakarlık yapmış, çaba sarf etmiş bütün atalarımızın, büyüklerimizin mekanları cennet olsun" ifadesini kullandı.

81 ilden görüntü yağdı! Türkiye'de tüm okullarda şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu

"ALLAH BİZE BİR DAHA BÖYLE ACILAR YAŞATMASIN"

Milli Eğitim Bakanlığı olarak en temel görevlerinden birinin, ülkenin birliği, beraberliği, bu ülkede yaşayan çocukların vatanlarına, milletlerine olan sevgisini, saygısını gelecek kuşaklara taşımak olduğunu vurgulayan Tekin, şunları kaydetti; "Bugün sabah Türkiye genelinde bütün okullarımızda çocuklarımızın bu duygularını taze tutacak, çocuklarımızın bu vatana sahip çıkma bilincini sağlayacak bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine, güvenlik güçlerimize baş sağlığı diliyorum. Allah bizlere böyle felaketler, böyle acılar bir daha yaşatmasın.

81 ilden görüntü yağdı! Türkiye'de tüm okullarda şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu

"BU ÜLKE BİR BÜTÜN OLARAK VATAN TOPRAĞINI SAVUNACAKTIR"

Şu mesajı da hep beraber vermiş olduk; 'Bu ülke 7'den 70'e bütün gençleriyle, vatandaşlarla bir bütün olarak vatan toprağını savunacaktır, her türlü fedakarlığı da yapacaktır'. Bunu da herkes böylece bilsin."

Türkiye'de tüm okullarda şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu
Türkiye'de tüm okullarda şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu
Türkiye'de tüm okullarda şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu
Türkiye'de tüm okullarda şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu
Türkiye'de tüm okullarda şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu
Türkiye'de tüm okullarda şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu
Türkiye'de tüm okullarda şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu
81 ilden görüntü yağdı! Türkiye\'de tüm okullarda şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu
YORUMLAR

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 81 ilden görüntü yağdı! Türkiye'de tüm okullarda şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu - Son Dakika


10:45
Dolar 30,10 lira seviyesinden işlem görüyor Dolar 30,10 lira seviyesinden işlem görüyor
10:30
Gram altın 1.990 liradan işlem görüyor Gram altın 1.990 liradan işlem görüyor
10:25
Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ile barıştığı söylentisin yalanlandı Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ile barıştığı söylentisin yalanlandı
10:18
Şakayı fırsat bilen yarışmacı, sunucuya yumruk attı Şakayı fırsat bilen yarışmacı, sunucuya yumruk attı
10:14
'Beni depoya kapattılar' diyerek yardım isteyen genç kızın kaçırılmadığı ortaya çıktı "Beni depoya kapattılar" diyerek yardım isteyen genç kızın kaçırılmadığı ortaya çıktı
10:12
13 saatlik gecikmeyi duyunca küplere bindi! Yolcudan uçak pilotuna yumruklu saldırı 13 saatlik gecikmeyi duyunca küplere bindi! Yolcudan uçak pilotuna yumruklu saldırı
10:02
Gol sevinci yüzünden gözaltına alınan Antalya'nın İsrailli futbolcusu Jehezkel'in ilk ifadesi ortaya çıktı Gol sevinci yüzünden gözaltına alınan Antalya'nın İsrailli futbolcusu Jehezkel'in ilk ifadesi ortaya çıktı
09:55
Beşiktaş'tan benzeri görülmemiş itiraz! Galibiyet golünü atan futbolcu kadın mı erkek mi? Beşiktaş'tan benzeri görülmemiş itiraz! Galibiyet golünü atan futbolcu kadın mı erkek mi?

Son Dakika
10:45 Dolar 30,10 lira seviyesinden işlem görüyor
10:30 Gram altın 1.990 liradan işlem görüyor
10:25 Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ile barıştığı söylentisin yalanlandı
10:18 Şakayı fırsat bilen yarışmacı, sunucuya yumruk attı
10:12 13 saatlik gecikmeyi duyunca küplere bindi! Yolcudan uçak pilotuna yumruklu saldırı
10:14 "Beni depoya kapattılar" diyerek yardım isteyen genç kızın kaçırılmadığı ortaya çıktı
10:02 Gol sevinci yüzünden gözaltına alınan Antalya'nın İsrailli futbolcusu Jehezkel'in ilk ifadesi ortaya çıktı
09:55 Beşiktaş'tan benzeri görülmemiş itiraz! Galibiyet golünü atan futbolcu kadın mı erkek mi?
09:54 MİT'ten bir nokta operasyon daha! Terör örgütünün sözde sorumlusu Hülya Mercen öldürüldü
09:31 Ayasofya Camii'nde yeni dönem bugün başlıyor! Turistlerden 25 euro alınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 11:04:20. #1.11#
SON DAKİKA: 81 ilden görüntü yağdı! Türkiye'de tüm okullarda şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement