Türkiye\'den Venezuela açıklaması: Tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta yerel saatle saat 02.00 sıralarında birçok bölgede peş peşe patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından halk sokaklara dökülürken ülkede OHAL ilan edildi.

TRUMP: MADURO EŞİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Venezuela'ya yönelik baskı politikasını uzun süredir açık şekilde dile getiren ABD Başkanı Donald Trump, patlamaların ardından yaptığı açıklamada, "ABD, Venezuela'ya ve lideri Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı geniş çaplı bir saldırı operasyonunu başarıyla gerçekleştirmiştir. Maduro eşiyle birlikte yakalanmış ve ülke dışına çıkarılmıştır" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Venezuela'da meydana gelen son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye, Venezuela'nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir. Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmamasını teminen tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz. Venezuela'daki krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönünde her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazırız. Bu süreçte, Karakas Büyükelçiliğimiz, ülkede bulunan vatandaşlarımızla iletişim ve gerekli koordinasyonu kesintisiz biçimde sürdürmektedir."

"AMERİKAN MAHKEMELERİNDE YARGILANACAKLAR"

ABD Adalet Bakanı Pamela Bondi, Maduro'nun ne ile suçlandığını açıkladı. Bondi, "Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi tarafından suçlanmıştır. Nicolas Maduro narko-terörizm komplosu, kokain ithalatı komplosu, makineli silahlar ve yıkıcı cihazlara (patlayıcı silahlara) sahip olma ile ABD'ye karşı makineli silahlar ve yıkıcı cihazlara sahip olma komplosu suçlamalarıyla karşı karşıyadır. Yakında Amerikan topraklarında, Amerikan mahkemelerinde, Amerikan adaletinin tüm gücüyle yargılanacaklardır" dedi.