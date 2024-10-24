Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesinde gerçekleşen terör saldırısında 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı. Saldırı sonrası Türkiye geneli güvenlik önlemleri arttırıldı.
Terör örgütünün olası saldırı planlarına ilişkin olarak havalimanlarında önlemler turuncu alarm seviyesine çıkarıldı. Alınan kararının ardından Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'na giriş ve çıkışlarda önlemler artırıldı. Havalimanına giriş çıkış yapan araçlar didik didik aranırken, yolcuların ise kimlik kontrolü yapılıyor.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, "Yolcularımızın dikkatine, havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı, yolcularımızın uçuşlarından en az 3 saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir" denildi.
Öte yandan; TUSAŞ Kahramankazan yerleşkesinin çevresinde de jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Saldırının gerçekleştiği kapıya giden yoldaki kontrol noktasında güvenlik önlemleri ve kontroller artırıldı. Yerleşkeye giriş yapan araçlardaki personel kimlik kontrolüyle içeriye alınıyor.
Son Dakika › Güncel › Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?