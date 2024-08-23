Türkiye ile Rusya ortak devriyeye yeniden başladı - Son Dakika
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Türkiye ile Rusya ortak devriyeye yeniden başladı

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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Rusya arasında Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde icra edilen ve 5 Ekim 2023'te güvenlik nedeniyle durdurulan Birleşik Kara Devriyesine bugün yeniden başlandığını duyurdu.

23.08.2024 17:40
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Rusya Federasyonu tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde gerçekleştirilen ve ara verilen birleşik kara devriyesinin yeniden başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, birleşik kara devriyesi faaliyetinin, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında 22 Ekim 2019'da imzalanan "Soçi Mutabakatı" ve uygulama esaslarına göre Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nin batısında ve doğusunda icra edildiği anımsatıldı.

İlk birleşik kara devriyesi faaliyetinin 1 Kasım 2019'da gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5 Ekim 2023'e kadar 344 birleşik kara devriyesi faaliyeti icra edilmiş, bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle devriye faaliyetleri durdurulmuştur. Türkiye ile Rusya Federasyonunca gerçekleştirilen birleşik kara devriyesi faaliyeti, 22 Ağustos 2024'te 4 araç (2 Pars, 2 Kirpi-2) ve 24 personelin katılımı ile Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nin doğusunda yeniden başlatılmıştır.

Ülkemiz sınırlarının ve bölgedeki sivil halkın güvenliğinin sağlanması, Suriye'nin kuzeyinde istikrarın tesis edilmesi, Türkiye'nin ABD ve Rusya Federasyonu ile vardığı mutabakat gereği bölgeden çıkması gereken PKK/YPG-SDG terör örgütüne ait kontrol noktası, karargah ve askeri yapıların tespit edilmesi, terörle mücadelede Türk-Rus iş birliğinin sergilenmesi maksadıyla birleşik kara devriyesi faaliyetine müteakip dönemde devam edilmesi planlanmaktadır."

Türkiye ile Rusya ortak devriyeye yeniden başladı

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Son Dakika Güncel Türkiye ile Rusya ortak devriyeye yeniden başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Taner Barker: Çok iyi oldu orada amerikanın istediği bir terör devleti kurulmasının önüne geçecek adımlardan birisi.. 81 6 Yanıtla
  • Çelikk: Ortak olsa ne yazar olan olmuş zaten 12 32 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: bir an önce yarın esetle aranızı düzeltin bu en iyi yol 12 4 Yanıtla
  • güneş güneş: doguda büyük yahidi oyunu var sabırlı ve dikkatlı olalım 10 5 Yanıtla
  • Ankara null: satis basladi yani 3 8 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir: Ne devriyesi bu? Amerikanin bulunduğu bölgede zaten terörist ordusu var? biz kimi korumak için rusyayla birlikte devriye atıyoruz. ? 6 1 Yanıtla
  • Ali tekeş: Dualarım putinle olcak bundan sonra putine dua edicem 2 1 Yanıtla
  • Emre Bey: Ruslar dünyadaki tek dostumuz İran ve Arap ülkeleri Azerbeycan dahil hepsi hikaye. 0 0 Yanıtla
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