Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş - Son Dakika
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Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinin aydınlatılması için çalışmalar devam ederken ailenin para derdine düştüğü ortaya çıktı. Güran Ailesi'nin sosyal medyadan yapılan paylaşımlara dava açması için tuttuğu 12 avukatın bugüne kadar 415 suç duyurusunda bulunduğu öğrenilirken avukatların davalı tarafa arabuluculuk sistemiyle teklif gönderdiği ve kabul edenlerin Güran Ailesi'ne istenilen parayı ödediği öğrenildi.

02.10.2024 13:00
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Diyarbakır Bağlar'a bağlı Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturması devam ediyor.

AİLENİN AVUKATLARI 415 SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞ

Cinayetin aydınlatılması için çalışmalar devam ederken Güran Ailesi'nin 'para' derdine düştüğü ortaya çıktı. Akşam gazetesinden Şeyhmus Çakan'ın haberine göre Güran Ailesi'nin sosyal medyadan yapılan paylaşımlara dava açması için tutuğu 12 avukatın, bugüne kadar 415 suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Avukatlar davalı tarafa arabuluculuk sistemiyle teklif gönderiyor, kabul edenler Güran Ailesi'ne istenilen parayı ödüyor.

"ŞAHİN GÖZÜ" KAMERA KAYITLARININ ÇÖZÜMÜ YAPTIRILDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı 8 yaşındaki Narin Güran cinayetini tüm ayrıntıları ile çözmek için Tavşantepe Köyü'nü gören askeri üsteki 'şahin gözü' kamera kayıtlarının çözümünü yaptırdı. 7 dakika 28 saniyelik görüntülerde, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın kendisine ait 23 AN 630 plakalı araçla Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos'ta köyden dere yatağına doğru ilerlediği, dereye yakın bir noktada durduğu belirlendi. Bahtiyar'ın aracının yönünü köye doğru çevirip park ettikten sonra Narin'in cansız bedeninin bulunduğu çuvalı kucağına alıp dereye kıyısına doğru yürüdüğü tespit edildi.

150 METRE YÜRÜMÜŞ

Nevzat Bahtiyar'ın yürüdüğü mesafenin uydu görüntülerinden çıkarılan koordinatlara göre 150 metre olduğu belirlendi. Bahtiyar'ın hiç yere bırakmadığı çuvalı dere yatağının su ile birleştiği noktada kucağından indirip önce ağzını bağladığı ardından bir kaya parçasının altına gizlediği, üzerine de 3 büyük kaya parçası daha koyduğu belirlendi. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Nevzat Bahtiyar'ın, cesedin akıntıya kapılması halinde birileri tarafından görülebileceği ihtimali nedeniyle cesedi kaya parçası altına sıkıştırıp üzerini de büyük kaya parçalarıyla kapattığı değerlendirildi. Bahtiyar'ın ayrıca cesedin hızlı çürümesi için de böyle bir önlem aldığı öğrenildi. Bahtiyar'a savcı huzurunda yaptırılan yer gösterme tutanaklarını da görüntüler doğruladı.

Türkiye Narin\'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş

Narin Güran, Diyarbakır, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Yavuz Simsek:
    O 12 avukatın da namusu paraymış 190 1 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    Bu işin artık cılkı çıktı haaa 134 0 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    Karatersizler 116 1 Yanıtla
  • serkan okman:
    PARA İLE ŞEREF KAZANMA ŞEREFİNLE PARA KAZAN Kİ YARIN PARAN BİTTİĞİNDE ŞEREFİNDE BİTMESİN NERDE ŞEREEEEFFF 107 3 Yanıtla
  • k K:
    Kendilerine hakaret yapıp iftira atan kişilerde hukuki yolda hesap sorması para derdine düştü anlamına gelmiyor ailenin Bu nasıl Haber başlıyor ya ayıp günah. 7 49 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Vayy a noyum 54 0 Yanıtla
  • Emin ÖZMEN:
    Narin den önce ve sonra o kadar çocuk öldürüldü neden sadece bir çocuk üzerinde bu kadar duruldu ülkede ne oldu o ara?.. 17 2 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Gunlerdir.devleti oyalıyorlar o koyu kapatmaları lazım.yasaları degistirmeleri lazım.kim bunları yapacak oy ona yoksa kimse sahaya falan inmeye zahmet.etmesin secim zamanı 6 1 Yanıtla
  • Seyhan Aktaş:
    benim yorumlar niye cıkmıyo 1 1 Yanıtla
  • Seyhan Aktaş:
    aloooo 1 0 Yanıtla
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