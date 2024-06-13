Türkiye'nin ABD'den talep ettiği F-16'ların tedariği için imzalar atıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin ABD'den talep ettiği F-16'ların tedariği için imzalar atıldı

Türkiye\'nin ABD\'den talep ettiği F-16\'ların tedariği için imzalar atıldı

Türkiye'nin ABD'den talep ettiği F-16'ların tedariği için sözleşmeler imzalandı, detaylar üzerindeki çalışmalar karşılıklı heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla sürüyor.

13.06.2024 12:01
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Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarınca yapılan açıklamada ABD'den F-16 tedariki sürecindeki son durum hakkında bilgi verildi. Uzun zamandır beklenen F-16 savaş uçakları için karşılıklı olarak sözleşmelerin imzalandığı duyuruldu.

ABD'Lİ BÜYÜKELÇİ FLAKE GÜNLER ÖNCESİNDEN SİNYALİ VERMİŞTİ

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Flake, geçtiğimiz günlerde Türkiye-ABD arasındaki F-16 görüşmelerine ilişkin olarak "F-16'ların Türkiye'ye satışında ileriye doğru büyük bir adım atıldı. Bu ABD'nin Türkiye ile güvenlik ortaklığına bağlılığın son örneği" demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Siyasi ve Askeri İlişkiler departmanı da "ABD, Türkiye'nin, sadece en yakın müttefiklere ve ortaklara temin edilen, şimdiye kadar üretilmiş en ileri yeni F-16 Blok 70 savaş uçaklarını satın alması konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldığını açıklamaktan gurur duymaktadır. Bu, ABD'nin Türkiye ile tesis ettiği güvenlik ortaklığına olan sarsılmaz bağlılığının en son örneklerinden yalnızca biri." açıklaması yapmıştı.

"F-16 İÇİN SÖZLEŞMELER İMZALANDI"

F-16 konusunda gelinen son süreci ise Milli Savunma Bakanlığı kaynakları duyurdu. Yapılan açıklamada, "Sözleşmeler imzalanmıştır. Detayları üzerindeki çalışmalar karışlıklı heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla sürdürülmektedir. Detaylar, üzerinde verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

PKK'NIN SURİYE'DE DÜZENLEMEK İSTEDİĞİ SÖZDE SEÇİMLER

Öte yandan MSB kaynakları, terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı ve ertelediğini duyurduğu sözde yerel seçimlere ilişkin de bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız bu seçimlerin yapılmaması noktasında gerekli uyarıları yapmıştı. Bu sözde seçimlerin ertelemeden ziyade tamamen iptal edilmesi gerektiği konusunda uyarmıştık. Terör örgütü tarafından yapılmak istenen bu sözde seçimler BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına, Suriye'nin toprak bütünlüğüne aykırıdır. Ertelenmesi değil tamamen iptal edilmesi uyarımızı yineliyoruz." diyerek kararını net bir şekilde yineledi.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ABD'den talep ettiği F-16'ların tedariği için imzalar atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ferhat eser: BEŞİKTAŞ Çarşıya 5 tane Lazer güdümlü F-16 verin 1 haftada yunanistanı yıkmazsak nağmerdim 16 13 Yanıtla
  • Ali null: ŞÜKÜR KAVUŞTURANA 7 1 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU: Hadi hayırlısı hele şükür Yunan hoplamadı kemiğini iyi vermişler demekki F-16 deyip geçmeyin bizim makina sanayi onu full fonksiyonel yapıyor ve bizim pilotlarımızın elinde hepsi kartal oluyor. 7 1 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay: Seçim öce herşeyiniz vardı nerde ise marsa gidiyorduk uzaylılara tanışmaya gidiyorduk 0 1 Yanıtla

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