Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde Mısır ile Türkiye arasındaki akademik ve kültürel bağların güçlenmesine öncülük eden Mısırlı akademisyen Prof. Dr. Macide Mahluf'u anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen'in rezidansında gerçekleştirilen etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, Eski İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, Mahluf'un ailesinin yanı sıra Mısır'ın önde gelen akademisyenleri katıldı.

Programın açılışında yapılan konuşmalarda, Mahluf'un ilmi mirasına, iki halk arasında kültür köprüleri kurulmasındaki rolüne ve Arap dünyasına kazandırdığı değerli eserlere vurgu yapıldı.

Etkinlik kapsamında Büyükelçilik ile Mısır'daki özel bir televizyon kanalının işbirliğinde hazırlanan ve Mahluf'un akademik yolculuğunu anlatan belgesel gösterildi.

Belgeselde Mahluf'un ailesinin, meslektaşlarının ve öğrencilerinin merhumenin hayatına dair hatıralarına yer verildi.

Program çerçevesinde düzenlenen "İki Büyük Milletin Ortak Tarih ve Kültürünün İzini Şevkle Süren Mısırlı Bir Eğitimcinin Hayat Hikayesi" başlıklı panelde Mahluf'un iki ülke arasındaki akademik işbirliğine katkıları ele alındı.

Panelde Mahluf'un eşi Hasan Hasaneyn, Türk tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. Hatice Aynur ile Ayn Şems Üniversitesinden Türk Dili ve Edebiyatı Uzmanı Prof. Dr. Ahmed Abdullah Necm birer konuşma yaptı.

Programın sonunda Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Mahluf'un ailesine ve hocası Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu'na plaket takdim etti.

Prof. Dr. Macide Mahluf

1953 yılında Kahire'de dünyaya gelen ve 2026 yılında hayatını kaybeden Macide Salah Mahluf, 1973 yılında Ayn Şems Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri Bölümü'nden mezun oldu.

Aynı bölümde 1983 yılında yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Mahluf, ilerleyen süreçte Doğu Dilleri Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü ve bilimsel komitelerde aktif olarak yer aldı.

Mısır ile Türkiye arasında bir "kültür elçisi" görevi üstlenen Mahluf, Osmanlı tarihi ve Türk dili alanındaki çalışmalarıyla tanınıyordu.

Mahluf'un kaleme aldığı önde gelen eserler arasında "Osmanlı Devleti'nde Islahattan Modernleşmeye", "Osmanlı Sultanlarının Eşlerinin Vakıfları (Kanuni Sultan Süleyman'ın Eşinin Haremeyn Vakfiyesi)", "Türk Edebiyatında Arap Makame Sanatının Etkisi", "Osmanlı Tarihinde Düşünce ve Siyaset Dönüşümleri" ve "Osmanlı Sarayında Harem" yer alırken, ayrıca "Uygurlar: Orta Asya'da Türklerin Tarihi", "Babürname" ve "Osmanlı Bilim Mirası" gibi önemli çalışmaları da Arapçaya kazandırmıştı.