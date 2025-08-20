Türkiye\'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 vergilendirme dönemine ilişkin en çok gelir vergisi ödeyen mükellefleri açıkladı. Listenin zirvesinde, savunma sanayiinde öncü çalışmalarıyla bilinen Selçuk Bayraktar yer aldı.

SELÇUK BAYRAKTAR İLK SIRADA

Bayraktar, 2 milyar 767 milyon 587 bin 718 lira gelir vergisi ödeyerek Türkiye'nin en çok vergi veren ismi oldu. Onu ağabeyi Lütfü Haluk Bayraktar takip etti. Bayraktar, 2 milyar 528 milyon 619 bin 921 lira vergiyle ikinci sıraya yerleşti.

KOÇ AİLESİ LİSTENİN 4. SIRASINDA

Listenin üçüncü sırasında yer alan mükellef, isminin açıklamasını istemedi. Dördüncü sırada iş insanı Mustafa Rahmi Koç 757 milyon 755 bin 302 lira vergiyle yer alırken, Mehmet Ömer Koç ise 356 milyon 169 bin 109 lira ile 12'nci sırada kendine yer buldu. Listenin 10'uncu sırasında ise Erman Ilıcak 372 milyon 720 bin 505 lira vergiyle dikkat çekti. Birçok mükellefin ise adının açıklanmasını istemediği bildirildi.

5.1 MİLYON KİŞİ BEYANNAME VERDİ

2024 yılı için Türkiye genelinde 5 milyon 132 bin 895 mükellef gelir vergisi beyannamesi sundu. Beyannamelerle toplam 1 trilyon 407 milyar 889 milyon 486 bin 11 TL matrah beyan edildi. Bu tutar üzerinden 418 milyar 465 milyon 820 bin 799 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

EN ÇOK VERGİ ÖDEYENLERİN ŞEHİRLERİ

En fazla vergi ödeyen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı da açıklandı. Buna göre; İstanbul 75 mükellef ile ilk sırada yer aldı. Onu Ankara (10), İzmir (6), Gaziantep (5), Eskişehir (2), Bursa (1) ve Karabük (1) izledi. Türkiye genelinde her bir mükellef ortalama 274 bin 288 TL matrah beyan ederken, ortalama 81 bin 526 TL vergi tahakkuk ettirildi.