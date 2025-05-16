Dolmabahçe\'de ikinci görüşme! Bu kez masada Türkiye-Rusya-Ukrayna yer aldı

Dünyanın gözü kulağı barış müzakereleri için İstanbul'da. Rusya- Ukrayna savaşının sona ermesi için Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya ve Ukrayna aynı masaya oturdu.

İLK ZİRVE TÜRKİYE-ABD-UKRAYNA ARASINDAYDI

İlk olarak, Türk, Amerikalı ve Ukraynalı heyetler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. ABD heyetinde ülkenin Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg yer aldı.

Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov yer aldı.

İKİNCİ GÖRÜŞME DE SONA ERDİ

Türkiye-ABD-Ukrayna zirvesinin sona ermesinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığındaki Türkiye, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme de sona erdi. Görüşme 1 saat 45 dakika sürdü.

BAKAN FİDAN'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

İkinci görüşme öncesinde kameraların karşısına geçen Bakan Fidan "Tüm tarafların barışa olan güçlü taahhütlerinin önümüzdeki yeni bir fırsat penceresi açtığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Trump'ın barış çağrılarına, Sayın Putin ve Sayın Zelenski'nin kulak vermiş olmalarını oldukça önemli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

"GELİNEN AŞAMADA İKİ YOL BULUNMAKTADIR"

Rusya ve Ukrayna'nın doğrudan görüşmelere başlamaya hazır olmalarının bu kritik aşamayı, bugünkü aşamayı mümkün kıldığını vurgulayan Bakan Fidan, "Takdir edersiniz ki gelinen aşamada iki yol bulunmaktadır. Yollardan biri bizi barışa götürecek bir süreci başlatacak, diğeri ise daha fazla yıkıma ve can kaybına yol açacaktır. Taraflar bu yollardan hangisini seçeceklerine kendileri, kendi iradeleriyle karar vereceklerdir. Savaşın başından bu yana bu savaşı nasıl sona erdirebileceğimiz konusunda yoğun çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

"BU TOPLANTI MART 2022'DEN SONRA BİR İLK"

Bakan Fidan, şöyle devam etti; "Sayın Cumhurbaşkanımız da tarafları bir araya getirmek için yoğun gayret göstermiştir. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Ankara ziyareti müzakerelerin başlatılması yönünde önemli bir adım olmuştur. Görüşmelere katılan Rus heyetini ağırlamaktan da aynı derecede memnuniyet duyuyoruz. Her iki tarafın temsilcilerini İstanbul'da misafir ediyor olmamız, savaşın sona erdirilmesine yönelik güçlü irademizi gözler önüne sermektedir. Bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu toplantı Mart 2022'den bu yana taraflar arasında gerçekleşen ilk düzey doğrudan temas niteliğini taşımaktadır. Barış yolunda ilerlemek için bu fırsatı değerlendirmek zorundayız. Geç kalınan her gün daha fazla yaşamın kaybedilmesine sebebiyet vermektedir.

"TÜRKİYE HER DAİM YANINIZDA OLACAKTIR"

Savaş can almaya devam ederken ateşkesin bir an evvel hayata geçirilmesi kritik önem taşımaktadır. Ateşkesin müzakerelerle eş zamanlı olarak sağlanması yönünde de önümüzde bir fırsat bulunmaktadır. Burada bir hususu, bir hadise vurgulamak isterim. Bundan sonraki aşamayı yapacağımız tercihler ve atacağımız adımlar doğrultusunda hep beraber belirleyeceğiz. Bu görüşmelerin bir liderler toplantısının temelini oluşturması da oldukça önemli. Yapıcı bir anlayışla müzakere ederek barışa ulaşmanın mümkün olduğuna yürekten inanıyoruz. Şu hususu bir kez daha açıkça vurgulamak istiyorum; Türkiye, savaşı sona erdirme ve barışı sağlama yönündeki çabalarımızda her daim yanınızda olacaktır. Barış için mümkün olan her türlü katkıyı sunmaya da hazırız. Hepinize bir kez daha İstanbul'a hoş geldiniz diyor ve yapılacak teknik müzakerelerde taraflara, sizlere başarılar diliyorum."