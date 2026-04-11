Türkiye\'yi tehdit eden küstah general el yükseltti

Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla hem İsrail’e destek verdi hem de Türkiye’ye yönelik sert ifadeler kullandı. Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni’nin oğlu ve olası halefi olarak görülen Kainerugaba’nın açıklamaları dikkat çekti.

“100 BİN ASKER GÖNDERMEYE HAZIRIZ”

İsrail’e olan desteğini açıkça dile getiren Kainerugaba, Uganda ordusunun bu doğrultuda göreve hazır olduğunu belirtti. Dini motivasyonlara vurgu yapan Uganda Genelkurmay Başkanı, İsrail’i “Kutsal Topraklar” olarak nitelendirerek askeri destek sağlayabileceklerini ifade etti.

Kainerugaba, "100 bin Uganda askerini İsrail’de seferber etmeye hazırım. Efendimiz Hz. İsa’nın toprakları olan Kutsal Toprakları korumak için bu adımı atmaya varız" sözlerini kullandı.

TÜRKİYE’Yİ HEDEF ALDI

Açıklamalarının devamında Türkiye’yi doğrudan hedef alan Kainerugaba, Ankara’yı “asıl sorun” olarak nitelendirdi. Türkiye ile yaşanan gerilimin detaylarına girmeyen Uganda Genelkurmay Başkanı, sert bir dil kullandı.

“30 GÜN İÇİNDE İLİŞKİLERİ KESERİZ”

Kainerugaba, Türkiye’ye süre vererek diplomatik ilişkilerin kesilebileceğini öne sürdü. Açıklamasında, Ankara’nın gerekli adımları atmaması halinde 30 gün içinde tüm ilişkilerin sonlandırılabileceğini ifade etti.

“Onların kendilerini toparlamasını bekledik. Eğer sorunlarımızı ele almazlarsa, önümüzdeki 30 gün içinde Türkiye ile tüm diplomatik ilişkileri sonlandıracağız” dedi.

1 MİLYAR DOLAR TALEBİ

Ugandalı general, olası bir diyalog süreci için Türkiye’den mali talepte de bulundu. Herhangi bir görüşme başlamadan önce Ankara’dan en az 1 milyar dolar talep ettiklerini açıkladı.

Kainerugaba, “Daha konuşmaya bile başlamadan önce Türkiye’den minimum 1 milyar dolar talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.