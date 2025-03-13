TurkNet'e Siber Saldırı: 2.8 Milyon Veri Çalındı

(ANKARA) - İnternet servis sağlayıcı şirketi olan TurkNet'e bir siber saldırı sonucunda 2.8 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının verilerinin çalındığı iddiaları üzerine TurkNet, "TurkNet'e yönelik benzer bir siber saldırının yapıldığı 11 Mart 2025 tarihinde tespit edilmiştir. Yaşanan saldırı, müşterilerimizin finansal bilgilerini ve TurkNet kullanıcı parolalarını kapsamamakta olup, bu bilgiler uçtan uca güvendedir" açıklamasın yaptı.

İnternet servis sağlayıcı şirketi olan TurkNet'e bir siber saldırı gerçekleştirildiği ve bunun sonucunda 2.8 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kimlik bilgileri de dahil olmak üzere verilerinin çalındığı iddia edildi. Bunun üzerine TurkNet, müşterilerine konuya ilişkin bir açıklama metni gönderdi. Açıklamada, siber saldırının 11 Mart Salı günü yapıldığını tespit ettikleri ve saldırının müşterilerin finansal bilgilerini ve TurkNet kullanıcı parolalarını kapsamadığı bildirildi.

Siber saldırı sonucunda, sorumluların tespiti ve gerekli hukuki süreçlerin başlatılması için çalışmalara başladıkları ve ilgili kamu kurumlarıyla koordineli bir şekilde yürütüleceği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"TurkNet olarak kurulduğumuz günden bu yana, güveni, şeffaflığı, hesap verilebilirliği, kurumsal yönetişimi en önemli önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu açıklamayı da bu ilkelerimiz çerçevesindeki sorumluluğumuzun bir gereği olarak kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Son dönemde, dünyada ve Türkiye'de örnekleri her geçen gün artan siber saldırılar, küresel ölçekte birçok şirketin teknolojik altyapısını hedef almakta olup, TurkNet'e yönelik benzer bir siber saldırının yapıldığı 11 Mart 2025 tarihinde tespit edilmiştir.

TurkNet olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( "KVKK") kapsamında alınan önlemlere rağmen kurumumuza ait veri tabanına bir siber saldırı gerçekleşmiştir. Bu esnada gerekli teknik ve idari tedbirlerin seviyesi artırılmış, güvenlik sağlanmıştır. Yaşanan hadise sonrası hizmetimizde herhangi bir kesinti ve/veya sorun yaşanmamıştır. İhlale konu olan veri tabanımızda, bir kısım müşterilerimize ait ad, soyad, telefon numarası, abonelik numarası, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri, TurkNet abonelik devre bilgileri, adres, statik IP bilgileri bulunmaktadır.

Yaşanan saldırı, müşterilerimizin finansal bilgilerini ve TurkNet kullanıcı parolalarını kapsamamakta olup, bu bilgiler uçtan uca güvendedir. Tüm bu girişimlerin sorumlularının tespiti ve gerekli hukuki süreçlerin başlatılması için çalışmalarımız ilgili kamu kurumlarıyla koordineli bir şekilde yürütülecek olup,?Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gerekli ihlal bilgilendirmesi yapılacaktır. An itibarıyla tüm ilave önlemler titizlikle devreye alınmış olup, mevcut parolanızla Online İşlem Merkezimiz ve mobil uygulamamızı güvenle kullanabilirsiniz. Olası gelişmelerde, süreçle ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz."