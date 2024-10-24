TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu - Son Dakika
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TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

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Ankara'da 5 şehit verdiğimiz TUSAŞ saldırısını gerçekleştiren teröristlerden birinin PKK üyesi Rojger kod adlı Ali Örek, kadın teröristin ise PKK üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi.

24.10.2024 14:36
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı. Etkisiz hale getirilen 2 teröristin kimliği belli oldu.

Saldırıda; TUSAŞ kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu. Teröristlerin, Kahramankazan ilçe merkezinde Arslan Taksi Durağı'na bağlı bir araca bindikten sonra Murat Arslan'ı öldürüp, cesedini aracın bagajına sakladığı belirtildi.

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

ROJGER KOD ADLI ALİ ÖREK

Saldırıya ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Dün TUSAŞ'ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı.

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

"İKİ TERÖRİSTİN DE PKK ÜYESİ OLDUĞU NETLEŞTİ"

Bakan Yerlikaya ardından yaptığı ikinci açıklamada kadın teröristin de PKK'lı olduğunu duyurdu. Yerlikaya, "Hainin, PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi. TUSAŞ'a saldıran her iki teröristin de PKK üyesi olduğu netleşti. Ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzuruna kast eden hain terör örgütünü topraklarımızdan kazıyıp atmaya kararlıyız" dedi.

47 TERÖR HEDEFİ İMHA EDİLDİ

Öte yandan; saldırıya ilişkin incelemeler sürerken MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri de terör hedeflerini vuruyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatında içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 47 terör hedefi imha edildi, 2'si sözde üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirildi.

TUSAŞ\'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

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Son Dakika Güncel TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Yılmaz:
    vay kahpe vay serefsizler 206 12 Yanıtla
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