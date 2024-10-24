TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu - Son Dakika
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TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu

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Ankara'da 5 şehit verdiğimiz TUSAŞ saldırısını gerçekleştiren teröristlerden birinin PKK üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor.

24.10.2024 12:14
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı. Etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin kimliği belli oldu.

Saldırıda; Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nde (TUSAŞ) kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu. Teröristlerin, Kahramankazan ilçe merkezinde Arslan Taksi Durağı'na bağlı bir araca bindikten sonra Murat Arslan'ı öldürüp, cesedini aracın bagajına sakladığı belirtildi.

TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği ve örgütü tespit edildi

ROJGER KOD ADLI ALİ ÖREK

Saldırıya ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Dün TUSAŞ'ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği ve örgütü tespit edildi

47 TERÖR HEDEFİ İMHA EDİLDİ

Öte yandan; saldırıya ilişkin incelemeler sürerken MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri de terör hedeflerini vuruyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatında içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 47 terör hedefi imha edildi.

TUSAŞ\'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu

Ankara, Güncel, Terör, TUSAŞ, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu - Son Dakika

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