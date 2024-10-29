TUSAŞ'a saldırı görüntülerini paylaşanlara soruşturma - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TUSAŞ'a saldırı görüntülerini paylaşanlara soruşturma

Geniş Video İzle

9 ilde 30 kişi hakkında, TUSAŞ'ı hedef alan terör saldırısıyla ilgili yalan haber ve görüntü paylaştıkları gerekçesiyle soruşturma açıldı.

29.10.2024 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi yaralanmıştı. Saldırısının ardından sosyal medyada yalan bilgi yayanlar için yargı süreci devam ediyor. Bu kapsamda yürütülen soruşturma kapsamında 9 ilde 30 kişi tespit edildi.

"TWİTTER MAHKEME KARARINI UYGULADI"

Rehine görüntülerini paylaşanlarla ilgili de soruşturma açıldığını belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Twitter mahkeme kararlarını uyguladı. Suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan hususlarla ilgili BTK yetkisini kullanıyor, mahkeme kararı alıyor sosyal medya şirketine gönderiyor" ifadelerini kullandı.

YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİNİN İLK PAKETİ

Adalet Bakanı Tunç ayrıca, Yargı Reformu Strateji belgesinin tamamlandığını ve yargıda yeni düzenlemelerin hayata geçeceğini söyledi. Strateji belgesinden sonraki ilk paketin ceza mevzuatıyla ilgili olacağını kaydeden Tunç, "Kamu düzenini ihlal eden suçun işleniş şeklini ele alıyoruz, onu formüle ediyoruz. Denetimli serbestlikte cezasızlık algısı var. Toplumda rahatsızlık olan suçlar var, trafik güvenliğini ihlal gibi. Tüm bunlar yargı reformu strateji belgesinin ilk paketi olarak gelecek." diye konuştu.

Bakan Tunç, cezasızlık algısının ortadan kaldıracak düzenlemelere vurgu yaparak, "Yargıyı hızlandıracak düzenlemeler olacak. Uzun süren duruşmalar sona erecek. Caydırıcılık açısından kamu düzenini bozan suçun işleniş şekli, sanığın geçmişteki suç işleme eğilimi bunların göz önünde bulundurulması lazım. Buna imkan veren bir düzenleme getireceğiz." dedi.

TUSAŞ\'a saldırı görüntülerini paylaşanlara soruşturma

Sosyal Medya, Yılmaz Tunç, Twitter, Güncel, Terör, TUSAŞ, Son Dakika

Son Dakika Güncel TUSAŞ'a saldırı görüntülerini paylaşanlara soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Mehmet Yılmaz:
    iyi olmuş boş haber yapmasınlar 16 55 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    klasik akp gercekleri gosteren ceza aliyor. padiaahom cok yasademeyen ya di 38 21 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Önce o 2 terörist nasıl Suriye’den Ankara’ya kadar geliyor onun cevabını ver sayın bakan. Eğer onun cevabını verebilsen şuan bunları konuşmuyorduk 46 2 Yanıtla
  • Atilla levent:
    olay aninda sen nerden buldun halk tv yi de hemen gonderdin goruntuleri.. demekki icerde haberli adamlari var.. iyice arastirilmali.. bu teroristler iceri bombada sokar icerdeki(tusaş) adamlariyka 20 26 Yanıtla
  • Ankara null:
    ne varki bunda millet negzl gercekleri gordu 22 6 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Zaten işiniz gücünüz gariban.. Koskoca ülkenin NASA’sını özel güvenlik ile korumaya çalışan kabile ülkesinin kabile bakanı.. geç 25 3 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Liyakatli insan yerine atanmış olunca böyle oluyor.bilği çagındayız yavaş yavaş Kuzey Kore olma yolundayız 19 2 Yanıtla
  • Murat Kara:
    Adam suryeden silah muhimat teçizatla nasıl geliyor başkente hiçmi kontrole takılmadı ben ruhsatlı silahımla avm giremiyorum guvenlik vs kontrol boyle bir onemli tesiste kapıda yolda nasıl guvenlik kontrolu olmaz akıl işi degil 16 1 Yanıtla
  • Zafer El:
    ne ürettiniz ne sattınız neyimiz meşhur herşeyi dışardan ithal ediyoruz Togu bile siz cumhuriyetin üreten satan kurumlarını satıp yandaşa peşkeş kurumlar yaptınız bunlar gibi kurumları nerde tekel çimento şeker fabrikaları daha pekcoklari 12 4 Yanıtla
  • Aziz Karademir:
    Bu vatanı bir türlü kendi vatanı olarak kabul ettirmesin içimizdeki yumanlara, ermenilere gariptir %48 de oyları var 3 11 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 ’’Gürültü yapıyorsun’’ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor ''Gürültü yapıyorsun'' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 02:19:14. #1.12#
SON DAKİKA: TUSAŞ'a saldırı görüntülerini paylaşanlara soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.