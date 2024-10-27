TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı - Son Dakika
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TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı

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TUSAŞ'a düzenlenen ve 5 şehit verdiğimiz saldırının sıcaklığını koruduğu dakikalarda CHP'li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın katıldığı radyo programında DEM Parti'ye yakın olduğu iddia edilen bir şahısla şakalaşıp kahkahalar attığı görüntüler ortaya çıktı.

27.10.2024 14:05
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24 Ekim'de Başkent Ankara'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine düzenlenen ve 5 şehit verdiğimiz terör saldırısı ülkeyi yasa boğarken ortaya çıkan bir görüntü büyük tepki çekti.

PROGRAMDA KAHKAHALAR ATTI

CHP'li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın saldırının sıcaklığını koruduğu dakikalarda katıldığı bir radyo programında kahkahalar attığı görüntüler ortaya çıktı.

TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı

DEM PARTİ'YE YAKIN İSİM DE YANINDA

"Bizim FM" isimli bir radyoya konuk olan Kabadayı'nın yanında DEM Parti'ye yakın olduğu öne sürülen bir ismin de bulunduğu ve Şile Belediye Başkanı'nın mikrofona neşeli şarkılar da söylediği görüldü.

TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
Kabadayı'nın program yaptığı ismin HDP'li Pınar Aydınlar ile çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Esprilerin havada uçuştuğu programa tepkiler çığ gibi büyürken, eleştirilerin hedefindeki Kabadayı'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı\'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı

Özgür Kabadayı, DEM Parti, Güncel, Radyo, TUSAŞ, Şile, Son Dakika

Son Dakika Güncel TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (54)

  • VillaUmut:
    Ya siz de arkadaş CHP’li başkanları bi’ ayrı inceler oldunuz. Sanki ülkenin bütün belediye başkanları hatim indiriyordu saldırı esnasında. Medya organı mısın at organı mı karar ver. 243 260 Yanıtla
    Kadir Palut:
    her olayda sorun siz CHP'de.. artık bırakın bu ayakları. bir kere olsun sorgulayın icraat yok birşey yok diye bj zihniyette.. biz sağ görüş yanlış görünce oy vermiyoruz, bir anda düşüyor. sizin nedense sabit oylar. doğru diyorsunuz: odun olsa eşşek olsa yine veririz diyorsunuz. kaybol şimdi, nokta. 9 3
    Bayram :
    Neden rahatsizdiz??? Sözcü cumhuriyet halk tv birgün evrensel vs bunlar gibi olsunlar seni rahatlatmak icin 5 1
    Kemsl:
    dem ile yakınlığı kan bağı rahatsız etmez mi? 3 1
  • 7 İphone:
    Olabilir sanki şileden füze mi atacak haberler bile akp ye çalışıyor memlekt ne hale geldi memleketin polisi var jandarması var 161 188 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Medya gücü ile milleti yönlendirmeye çalışıyorsunuz. Aynı medya grubu neden o 2 hain teröristin ülkeye nasıl girdiğini veya ülkede ise neden yakalanamadıklarını sorgulasın 142 169 Yanıtla
  • Erkan Mahir:
    ee ne olmuş yani 86 163 Yanıtla
    Necmi K:
    Sen de onlardansın vatan haini. 5 2
    ömer duman:
    4nan1n am1 olmuş 3 4
    ömer duman:
    @n@nın @mı olmuş 3 4
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