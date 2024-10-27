24 Ekim'de Başkent Ankara'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine düzenlenen ve 5 şehit verdiğimiz terör saldırısı ülkeyi yasa boğarken ortaya çıkan bir görüntü büyük tepki çekti.
CHP'li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın saldırının sıcaklığını koruduğu dakikalarda katıldığı bir radyo programında kahkahalar attığı görüntüler ortaya çıktı.
"Bizim FM" isimli bir radyoya konuk olan Kabadayı'nın yanında DEM Parti'ye yakın olduğu öne sürülen bir ismin de bulunduğu ve Şile Belediye Başkanı'nın mikrofona neşeli şarkılar da söylediği görüldü.
Esprilerin havada uçuştuğu programa tepkiler çığ gibi büyürken, eleştirilerin hedefindeki Kabadayı'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.
Son Dakika › Güncel › TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı - Son Dakika
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