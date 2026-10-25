Tuzla'da 632 konut hak sahibi, teslimat ve yüzde 1 KDV için eylem yaptı - Son Dakika
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Tuzla'da 632 konut hak sahibi, teslimat ve yüzde 1 KDV için eylem yaptı

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Tuzla\'da 632 konut hak sahibi, teslimat ve yüzde 1 KDV için eylem yaptı
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Tuzla Aydınlı 632 Konut hak sahipleri, Mart ayında teslimi beklenen evlerin tamamlanmasına rağmen verilmemesini konutların önünde protesto etti. Eylemde yazılı teslim takvimi, iskan ve yüzde 10 yerine yüzde 1 KDV ile borç artışlarında TÜFE talebi dile getirildi.

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) Mart ayında teslimini bekledikleri evlerinin tamamlanmasına rağmen kendilerine teslim edilmediğini belirten Tuzla Aydınlı 632 Konut Sakinleri açıklama yaptı. Konutların önünde yapılan açıklamada "Evlerimizi istiyoruz! Adaletli ödeme koşulları ve çözüm bekliyoruz!"  denildi.

Tuzla Aydınlı 632 Konut projesinin hak sahipleri konutların önünde bir açıklama yaparak teslimatın gecikmesini protesto etti. Eylemde yapılan açıklamada "İmar ve mahkeme süreçleri nedeniyle yaşanan belirsizlikler, teslim tarihinin açıklanmaması ve artan ekonomik yükler mağduriyetimizi her geçen gün büyütüyor. Bizler ayrıcalık değil, hakkımız olan evlerimize kavuşmayı ve adil ödeme koşulları istiyoruz." denildi.

İskan sorununun da çözülmesinin istendiği açıklamada şu görüşler dile getirildi:

"Konutlarımızın neden teslim edilmediği, imar ve mahkeme süreçlerinin projeye etkisi ve iskan işlemlerinin hangi aşamada olduğu açıkça anlatılmalıdır. İskan ve teslimat için hangi işlemlerin beklendiği belirtilmeli, gerekli süreçler hızlandırılarak hak sahiplerine yazılı ve somut bir teslim takvimi açıklanmalıdır. Kurumlar arasındaki hukuki ve idari sorunların bedelini vatandaş ödememelidir!

"2 KDV ORANI YÜZDE 10 DEĞİL, YÜZDE 1 OLSUN"

Yıllardır evlerini bekleyen hak sahipleri, artan yaşam ve kira giderleriyle mücadele etmektedir. Konutlarımız için uygulanacağı belirtilen yüzde 10 KDV, üzerimizde ciddi bir ekonomik yük oluşturacaktır. Talebimiz: Konutlarımızda uygulanacak KDV oranının yüzde 10 yerine yüzde 1 olmasıdır. Yetkili kurumları, bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılması ve girişimlerin başlatılması için göreve çağırıyoruz.

"BORÇ ARTIŞLARI MEMUR MAAŞI YERİNE TÜFE'YE GÖRE YAPILSIN"

Kalan borç bakiyelerimize altı ayda bir memur maaş artış oranına göre yapılan zamlar, ödeme yükümüzü ağırlaştırmaktadır. Henüz evlerimize kavuşamamışken borçlarımızın öngörülmesi güç oranlarla artması, geleceğimizi planlamamızı zorlaştırmaktadır. Talebimiz: Altı aylık borç artışlarının memur maaş artış oranı yerine TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) esas alınarak hesaplanmasıdır. Ödeme koşullarının vatandaşın gelirini ve ödeme gücünü gözeten, adil ve öngörülebilir bir sisteme dönüştürülmesini istiyoruz. Borcumuzu ödemekten kaçmıyoruz; borcumuzu ödeyebileceğimiz adil koşullar talep ediyoruz."

UZUNYAYLA: YURTTAŞLARIMIZ BİR AN ÖNCE EVLERİNE TAŞINMALI

Eyleme destek veren CHP Tuzla İlçe Başkanı Hasan Uzunyayla da "6 ay teslim edilmeyen, söz verildiği halde teslim edilmeyen ve bunun yanında kira ödemeye devam eden ve aynı zamanda teslim almadıkları konutlara da taksitlerini ödemeye devam eden bir yurttaşlarla karşı karşıyayız... İnanıyorum ki yurttaşlarımızın birçoğu belki şu anda hepimizin bir İstanbul depreminin gerçeğini bilerek bazen de düşündüğümüz bir yerde çoğu da belki güvensiz evlerde yaşıyordur. Madem biz bu insanlarımıza daha güvenli ve yarınlara daha güvenle bakabilecekleri konutlar verdik. Bunları da siyasetin malzemesi yaptık. Bugün bu insanlara vermekle mükellefiz ve bir an önce de evlerin taşınması gereken bir sorumluluk içinde olduğumuzu bilmemiz lazım" dedi.

Kaynak: ANKA
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