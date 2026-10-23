UAEA Başkanı Grossi diplomasi olmadan İran'da kalıcı çözüm olmayacağını söyledi

BİRLEŞMİŞ Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran'ın nükleer faaliyetlerini doğrulamak için gereken teknik hazırlıkların çoğunu tamamladıklarını, bölgede diplomatik bir anlaşma olmadan kalıcı ve istikrarlı bir çözüme ulaşılmayacağını belirtti.

Grossi, New York'taki BM Genel Kurul salonunda Ajansın 2025 yılı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

UAEA'nın İran'ın nükleer faaliyetlerini doğrulamak için gereken teknik hazırlıkların çoğunu tamamladığını aktaran Grossi, "Umarım çok geçmeden İran ve ABD müzakerelerinde, UAEA ile el ele veren diğer ülkelerin de desteğiyle, bu durumu olması gereken yere geri getirecek bir noktaya ulaşırız." diye konuştu.

Grossi, bölgede devam eden gerilime işaret ederek, "Diplomatik bir anlaşmaya varılmadan kalıcı ve istikrarlı bir çözüm olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Diplomatik bir anlaşmanın gerçekleşmesi için İran'ın nükleer durumunun "teyit" edilmesi gerektiğini dile getiren Grossi, "UAEA'nın çalışmalarının sağlam desteğine ihtiyaç var. Biz hazırız ve onların da aynı şeyi istediğinden eminiz." ifadelerini kullandı.

Grossi, Ukrayna'daki savaşın da büyük tehlike oluşturmaya devam ettiğini kaydederek, özellikle Zaporijya Nükleer Güç Santrali (NGS) çevresinde yaşananlara dikkati çekti.

UAEA'nın teknik uzmanları aracılığıyla santral çevresinde Ukrayna ile Rusya arasında birçok kez "yerel ateşkes" sağladıklarını aktaran Grossi, "UAEA gözetiminde uygulanan bu yerel ateşkesler, santralin teknik güvenliğini sağlamaya ve radyolojik sonuçları olan bir nükleer kazaya meydan vermeden çatışmanın acısını önleyen vazgeçilmez onarımları gerçekleştirmemize olanak tanıyor." dedi.