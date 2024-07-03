UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı - Son Dakika
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UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı

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UEFA, Avusturya maçında attığı golden sonra "Bozkurt" işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral hakkında 'uygunsuz hareket' sebebiyle soruşturma başlattı.

03.07.2024 12:05
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Dün akşam oynanan Türkiye- Avusturya maçında milli futbolcu Merih Demiral gol sevincini "bozkurt" işaretiyle göstermişti. Maça damga vuran gol sevinci sonrası UEFA, milli futbolcumuz hakkında soruşturma başlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

UEFA'dan yapılan açıklama şöyle, "2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu Avusturya-Türkiye karşılaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır . Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir" denildi.

UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı

"TÜRK OLDUĞUM İÇİN GURUR DUYUYORUM"

Öte yandan Merih Demiral, maçtan sonra yaptığı açıklamada büyük yankı uyandıran gol sevinci için, "Manası, gol sevincinde öyle yapmam tribünlerde de gördüm. Hepimiz Türküz, Türk olmaktan da gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. Gayet normal, Türk taraftarlarımız da bizimle gurur duyuyor. İnşallah yapmaya devam ederiz. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" ifadelerini kullandı.

UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı

ALMAN GAZETESİ BILD'DEN SKANDAL YORUM

Maç sonunda yaptığı bozkurt işaretiyle gündeme gelen Merih Demiral'a Almanya'da yayın yapan Bild gazetesi de saldırdı. Merih Demiral'ın sevinci için "Faşist Kurt selamı" başlığını atan Alman gazetesi, kendi yakın tarihlerini unutarak milli futbolcumuzun yaptığı hareketi "Aşırı sağcı kutlama" şeklinde yorumladı.

BAKAN BAK MERİH'E SAHİP ÇIKTI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih'e yönelik açılan soruşturma hakkında bir paylaşım yaptı. Bakan Bak, "Uzun uzun yazmaya gerek" notuyla bir paylaşım yaparak milli yıldıza sahip çıktı.

UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Güncel

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Son Dakika Güncel UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (60)

  • Berat Yavuz: haketti siyasi sembol milli maçlar da olmamalı bütünleştirici olmak grk 101 371 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: Bravo UEFA. ırkçılığa geçit Yok 56 242 Yanıtla
    Fatih Karaca: sen Avusturyalı mısın 129 21 Ahmet burak: ırkçilik nerede ya da dur düzeltiyim soruyu ulken nerede 82 15
  • Samet Hanlı: Merih Demiral yalnız değildir !!! 252 33 Yanıtla
  • Emrullah Güllü: bu işaret niye batmiş UEFA ya ? 223 28 Yanıtla
  • Can Dezen: Milli maç bence siyaset olmamaliydi siyaset yapacaksan milliliği kariştirmasin?? 46 202 Yanıtla
    Ahmet burak: bozkurt işareti siyasi bir isaret degildir 118 23 Erkan Erdogan: onlara şunu sor haç işareti neden yapmışlar akşamki maçta bir golden sonrası 65 7 Ramazan Sarac: yarası olanlar hemen belli ediyor kendini 3 3
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