Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ankara'da! İşte ilk sözleri - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ankara'da! İşte ilk sözleri

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Türkiye, bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yapacak. Gözler heyetlere çevrilmişken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Zelenski, "Türkiye barış için devrede" dedi.

15.05.2025 12:13
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İstanbul'da bugün gerçekleşecek Rusya- Ukrayna müzakerelerinde, her iki tarafın barışın sağlanması için kendi şartlarını ortaya koyması bekleniyor. Barış görüşmeleri öncesi Erdoğan ile Zelenski Ankara'da bir araya gelecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi taşıyan uçak, 12.14'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Zelenski, havalimanında NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı için Antalya'da bulunan ve bu sabah Ankara'ya gelen Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve yetkililer tarafından karşılandı.

"TÜRKİYE YENİDEN DEVREYE GİRDİ"

Alanda gazetecilere kısa bir açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı, "3,5 yıldır savaş devam ediyor. Türkiye bu noktada yeniden devreye girdi. Barış görüşmelerinin çoğunun Türkiye'de olduğunu söylemek ve işaret etmem gerek" ifadelerini kullandı. Zelenski'nin bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesi planlanıyor.

HEYETLER 3 YIL SONRA AYNI MASADA

Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşta ateşkesin ve barışın sağlanması için önce Belarus'ta, ardından Türkiye'de 29 Mart 2022'de Rus ve Ukraynalı heyetler müzakereler yaptı. İstanbul'daki bu müzakerelerde, taraflar bir anlaşma taslağı metni üzerinde mutabakata ulaşsa da bir sonuç alınamadı ve çatışmalar devam etti. Şimdi, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinde taraflar kendi şartlarını masaya koyacak.

PUTİN, 2022'DEKİ MÜZAKERELERDEN ÇIKAN METNİN TEMEL ALINMASINI İSTİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Haziran 2024'te Rus diplomatlarla yaptığı toplantıda Moskova'nın Kiev ile müzakere ve barış şartlarını açık ve net bir şekilde ilan etti. Rus tarafı, Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde İstanbul'da 2022'de yapılan bu müzakerelerden çıkan metnin prensip olarak temel alınmasını istiyor.

Moskova, sahadaki "yeni gerçeklikler" olarak adlandırdığı yasa dışı ilhak ettiği bölgeleri de şartları arasına koydu. Çatışmaların dondurulmasını değil, nihai olarak sonlanması niyetini vurgulayan Moskova, ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'un idari sınırlarından Ukrayna askerlerinin çekilmesini şart koşuyor.

"5 BÖLGE RUSYA TOPRAĞI OLARAK TANINMALI"

"Ukrayna'nın tarafsız, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış bir statüye kavuşturulması, silahsızlandırılması, Nazilerden arındırılması, Ukrayna'daki Rusça konuşan vatandaşların hak, özgürlük ve çıkarlarının tam olarak güvenceye alınması, ilhak ettiği Kırım, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya'nın toprakları olarak tanınması" Moskova'nın en temel şartları arasında bulunuyor.

Krizin çözülmesinden sonra Ukrayna ve Avrupa ile iyi komşuluk ilişkilerini kademeli olarak adım adım kurmaya başlamayı öneren Moskova, bunun ardından Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Şanghay İşbirliği Örgütü üye ülkeleri ile Batılı ve Avrupalı devletlerle kıtadaki tüm devletlerin çıkarlarını dikkate alan bir "Avrasya güvenlik sisteminin yaratılmasını" öneriyor.

UKRAYNA NE İSTİYOR?

Kiev, ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin tam olarak sağlanmasının yanı sıra güvenlik garantileri taleplerini ön planda tutuyor. Güvenlik garantileri çerçevesinde, Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesini ya da NATO koruması altına alınmayı bekleyen Kiev, Avrupa'dan da bir barış gücünün ülkesine yerleştirilmesini istiyor.

Bununla birlikte Ukrayna'ya nükleer silah verilmesi ve bir tür caydırıcılık paketinin sağlanması da Kiev'in şartları arasında yer alıyor. Kiev, ayrıca Kırım, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'un Rus kontrolünden çıkması ve Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan sınırlarına dönmesi şartını öne sürüyor.

Savaşın sona ermesinden sonra ülke ekonomisinin yeniden ayağa kaldırılması, ordunun silahlandırılması için ABD ve Avrupa'nın desteği de Kiev'in istekleri arasında yer alıyor.

HEYETE PUTİN'İN MÜŞAVİRİ BAŞKANLIK EDECEK

Yerli ve yabancı basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği müzakerelere katılmak üzere İstanbul'a gelen Rus heyete, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek. Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.

Kaynak: AA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ankara\'da! İşte ilk sözleri

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Son Dakika Güncel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ankara'da! İşte ilk sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Hamza Aktaş:
    zelenski sen putin Erdoğan Trump bunların arasından çıkamazsın ne istiyorlarsa verde daha fazla can kaybı olmasın eninde sonunda yine alacaklar yol yakınken dön 20 6 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Gücünün yetmediğiyle barışacaksın tabii, gayet akıllıca :) 5 1 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Geçmişten Rusya durduk yerde 17 kere bize yani Türkiye' ye saldırmış ve savaşların hepsini kazanmış. Ben ta 2014 de demiştim, Ukraine her Rusya ya saldırdığında toprak kaybedeçek. Şimdi savaşarak kaybetiği Topraklarını Masada konuşarak geri kazanmak istiyor, Putinse daha çok toprak kazana bilmek için savaşın durmasını ertelemek istiyor Ondan gelmedi. 3 1 Yanıtla
  • Omer :
    Takım elbiseleri kuru temizlemeye ver kankam. 1 1 Yanıtla
  • irfan Kantik:
    Zelenski nın eşi uykuda kalmış demeki takım elbisesini ütülememiş zelenski de ne gördüyse gimiş çıkılmış gelmiş sanki Türkiye ye iş görüşmesine gelmiş gibi 1 0 Yanıtla
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