Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu - Son Dakika
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Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu

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Dün ABD'nin kullanım izni verdiği "ATACMS" füzeleriyle Rusya'ya saldıran Ukrayna ordusu bu kez İngiliz-Fransız ortak yapımı "Storm Shadow" füzeleriyle saldırı düzenledi.

20.11.2024 17:33
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Ukrayna ordusu tarafından Rusya'nın Kursk Oblastı'nda yer alan Kurchatov kentine seyir füzeleriyle saldırı düzenlendi. Rus hava savunma sistemleri bazı seyir füzelerini engellerken, bazı füzeler ise hedeflerine isabet etti.

Dün ABD'nin kullanım izni verdiği "ATACMS" füzeleriyle Rusya'ya saldıran Ukrayna ordusunun bu kez saldırıda İngiliz-Fransız ortak yapımı "Storm Shadow" füzelerini kullandığı belirtildi.

Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya ABD yapımı füzelerin kullanımı için izin vermesinin ardından İngiltere'nin de benzer bir karara imza atması bekleniyordu. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Öte yandan, Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen saldırının görüntüleri de ortaya çıktı.

PUTİN NÜKLEER SİLAH DOKTRİNİNİ ONAYLAMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce "Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırmasına izin verilmesinin NATO ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa katılması anlamına geleceği" yönünde açıklama yapmıştı. Putin, söz konusu açıklamasının ardından ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması durumunda buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrine imza attı.

ZELENSKIY: UKRAYNA UZUN MENZİLLİ SİLAHLARA SAHİP VE BUNLARI KULLANACAK

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise saldırının uzun menzilli ABD silahlarıyla gerçekleştirildiğini doğrulamayarak, "Gereksiz detaylara girmeyeceğim fakat Ukrayna, uzun menzilli silahlara sahip ve bunları kullanacak." dedi. Zelenskiy, sözlerine şu şekilde devam etti: "Kendi üretimi olan uzun menzilli insansız hava araçları var. Artık uzun menzilli Neptün füzemiz var. Artık ATACMS füzelerimiz var. Bunların hepsini kullanacağız" dedi.

ATACMS NEDİR?

Süpersonik bir taktik balistik füze türü olan ATACMS, ABD savunma şirketi Ling-Temco-Vought (LTV) ve F-35 savaş jetlerini de üreten Lockheed Martin tarafından tasarlandı. ATACMS füzeleri katı yakıt kullanıyor. 4 metre uzunluğunda ve 610 mm çapında, en uzun menzili 300 kilometreye kadar çıkıyor. Füzeyi Ukrayna için önemli kılan da bu menzilleri. Her ATACMS füzesinin maliyeti yaklaşık 1,5 milyon dolar.

ATACMS katı roket itici ile beslenir ve yüksek hız ve yüksek açıyla geri dönmeden önce atmosfere doğru balistik bir yol izler, bu da onları engellemeyi zorlaştırır. İki farklı tipte savaş başlığı taşıyacak şekilde yapılandırılabiliyorlar. Birincisi, geniş bir alanda daha hafif zırhlı birimleri yok etmek için tasarlanmış yüzlerce bombacıkla donatılmış bir kümeden oluşuyor. Bunlara park edilmiş uçaklar, hava savunmaları ve asker yoğunlukları dahil olabiliyor.

STORM SHADOW NEDİR?

Storm Shadow, İngiliz-Fransız-İtalyan ortaklığı bir şirket olan MBDA'nın ürettiği bir seyir füzesidir. SCALP ismiyle de anılmaktadır. 1990'lı yılların sonlarında geliştirilmeye başlanan Storm Shadow, MBDA'nın havalimanı pistlerini vurmak için geliştirdiği Apache füzesi temele alınarak geliştirildi. Apache'den farklı 3 temel özelliği bulunuyor. Apache, parçacıklı mühimmat taşırken Storm Shadow harp başlığı taşıyor. Güdüm sistemlerinde GPS-INS haricinde görüntüleyici kızılötesi (IIR) ve arazi tarama sistemi (TERPROM) da eklenmiştir. Bunların yanında gövde tasarımında stealth karakteristiğine önem verilerek tasarlanmıştır. Füze, hâlihazırda Tornado, Mirage 2000, Rafale ve Eurofighter Typhoon uçaklarından atılabiliyor.

Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya\'yı vurdu

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Son Dakika Güncel Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Mustafa tufan:
    Ukrayna iyice kaşınıyor 80 11 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu:
    Amerika şimdi de ukraynayi kullanıyor 69 4 Yanıtla
  • Özkan Tunç:
    Ukrayna kaşınma kaşırlar senii. Yer bitiii 58 10 Yanıtla
  • Selim Uyar:
    Gel bana nükleer bomba at diyor 3. Dünya savaşı başlasın istiyor 34 4 Yanıtla
  • Mashar Akın:
    ABD Ukrayna'yi kullanacak 30 3 Yanıtla
  • Bülent Sanal:
    Ukrayna Rusya seni yutar oyuna gelmee 23 5 Yanıtla
  • Yaman Ayun:
    ABD’nin maşası olanların akıbeti bellidir. 19 3 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK:
    Geliyor gelmekte olan tehlike 14 2 Yanıtla
  • Hakan Arslan:
    Karahanlı Sadakatınızı takdir ediyor ?? 15 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    putin yakındır hepinizi kaşıyacak 13 1 Yanıtla
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