Ukrayna lideri Zelenski ABD\'ye gidiyor

16.08.2025 10:55
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "Pazartesi günü savaşın sona erdirilmesiyle ilgili tüm detayları ele almak üzere Washington DC'de Başkan Trump ile görüşeceğim" dedi. Putin ile görüşmelerinde bir anlaşmaya varamadıklarını belirten Trump, "Bazı ilerlemeler kaydettik. NATO ile görüşeceğim. Zelenski ile görüşüp konuştuklarımızı aktaracağım. Nihayetinde karar onlara ait" demişti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında, ikili ilişkiler ve Rusya- Ukrayna arasında olası bir ateşkesi değerlendirmek üzere "Barışın Peşinde" temalı görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Putin, görüşmenin olumlu geçtiğini söylerken Trump ise büyük ilerleme kaydettiklerini ifade etti. Zirvenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den kritik açıklama geldi.

ZELENSKİ ABD'YE GİDİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Putin-Trump zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü (18 Ağutos) savaşın sona erdirilmesiyle ilgili tüm detayları ele almak üzere Washington DC'de Başkan Trump ile görüşeceğim" dedi.

TRUMP "ZELENSKİ'YE BAĞLI" DEMİŞTİ

Trump, Amerikan Fox News kanalına, Alaska'da gerçekleştirilen zirveyi değerlendirdi.

Trump, Putin ile görüşmesinde bir anlaşmaya varamadıklarını belirterek şöyle konuştu: "Bu toplantı çok verimli geçti. Gerçekten büyük ilerleme kaydettik. Birçok konuda anlaşmaya vardık. Çok fazla değil, bir veya iki önemli konu var halledilmesi gereken ama bence bunlar çözülebilir. Ancak birkaç önemli konuda henüz tam olarak anlaşamadık. Henüz tam olarak anlaşamadığımız birkaç önemli konu daha var ancak bazı ilerlemeler kaydettik"

Trump, bundan sonra Putin ile Zelenski arasında bir görüşme yapılabileceğine işaret ederek, "Zelenski ile Putin arasında ve benim de katılacağım bir toplantı düzenlenecek. Eğer isterlerse, bir sonraki toplantıda ben de orada olacağım. Bunun gerçekleşmesini sağlamak istiyorum ve bunu başarma şansımız oldukça yüksek." ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki süreçte Zelenski ve Avrupalı liderlerin devreye girmesi konusunda ise Trump, "Şimdi bunu halletmek tamamen Devlet Başkanı Zelenski'ye bağlı. Avrupa ülkeleri de biraz müdahil olmalı ama bu Zelenski'ye bağlı." şeklinde konuştu.

Trump ayrıca, devam eden ve ilerleme kaydedilen görüşme sürecindeyken Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünmediğini dile getirdi.

BİR SONRAKİ GÖRÜŞME RUSYA'DA OLABİLİR

Gelecekte de Rusya ile verimli toplantılar yapmayı umduğunu kaydeden Trump, "Haftada binlerce insanın öldürülmesini önleyeceğiz ve Başkan Putin bunu benim kadar istiyor." şeklinde konuştu.

Putin'e "Muhtemelen yakında görüşeceğiz." diyen Trump, Rus liderin "Moskova'da mı?" sorusuna "bunun mümkün olduğu" yanıtını verdi.

16 YIL SONRA BİR İLK GERÇEKLEŞEBİLİR

Putin'in Moskova davetinin ardından gözler, Trump'ın vereceği kesin karara çevrildi. Rusya'yı son olarak 2009 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama ziyaret etmişti. O tarihten bu yana, iki ülke arasındaki gerginlik nedeniyle hiçbir ABD başkanı Moskova'ya gitmedi.

11:32
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
