Ukrayna ordusu, Oleşki sakinlerine insani yardım için 27 Ekim'de ateşkes ilan etti. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ukrayna ordusu, Oleşki sakinlerine insani yardım için 27 Ekim'de ateşkes ilan etti.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Genelkurmayı, Herson bölgesindeki Oleşki'de insani yardım için 27 Ekim'de Kiev saatiyle 03.00'ten itibaren belirlenmiş alanda ateşkes ilan edildiğini bildirdi. Açıklamada, ordu Oleşki sakinlerine yardım ve güvenlik için her türlü çabayı göstereceğini bildirdi.

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Ukrayna'nın Herson bölgesine bağlı Oleşki şehrinin sakinlerine insani yardımın sağlanması için 27 Ekim'den itibaren "belirlenmiş bir alanda" ateşkes ilan ettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Herson bölgesindeki Oleşki şehrinde düzenlenecek insani operasyon nedeniyle, Rusya'nın 27 Ekim'den itibaren Herson yönünde geçici ateşkes uygulama kararına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Ukrayna'nın da 27 Ekim'de, Kiev saatiyle 03.00'ten itibaren bölgede "belirlenmiş bir alanda" ateşkes ilan ettiği belirtilen açıklamada, "Ukrayna savunma kuvvetleri, Oleşki sakinlerine yardım etmek için mümkün olan her şeyi yapıyor ve vatandaşlarımızın güvenliğini ve kurtarılmasını sağlamak için her türlü çabayı sarf edecek." ifadesi kullanıldı.

Ordudan yapılan diğer bir açıklamada da Ukrayna ordusunun daha önce de Oleşki ve çevresindeki yerleşim yerlerinde bulunan sivillere insansız hava araçlarıyla (İHA) yardımlar sağladığına işaret edilerek "Oleşki sakinleri için insani yardıma erişimin sağlanmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Oleşki ile ilgili gelişmeler

Beyaz Saray'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın, Ukrayna'nın Herson bölgesinde iki ateş arasında kalan Oleşki şehri için "özel bir ateşkes" sağladığı bildirilmişti.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov da Oleşki şehrinde düzenlenecek insani operasyon nedeniyle 27 Ekim'den itibaren Herson yönünde geçici ateşkes uygulanacağını belirtmişti.

Kaynak: AA
HersonGüncelDünyaKievSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen’i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor’a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde Osimhen'i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor'a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde
Atatürkçü Düşünce Derneği’ndeki görüntüler büyük tepki çekti Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki görüntüler büyük tepki çekti
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden Görenler gözlerine inanamadı Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden! Görenler gözlerine inanamadı
Canlı yayında felaket Dev dalga muhabir ve kameramanı yuttu Canlı yayında felaket! Dev dalga muhabir ve kameramanı yuttu
Küçük kıza taciz iddiası Öfkeli kadın adamı tekme tokat dövdü Küçük kıza taciz iddiası! Öfkeli kadın adamı tekme tokat dövdü
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
22:27
Sahnede rahatsızlanan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
Sahnede rahatsızlanan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
22:08
Görenler gözlerine inanamadı Adamı bagaja koyup kaçırdılar
Görenler gözlerine inanamadı! Adamı bagaja koyup kaçırdılar
20:59
Ürdün’deki kilise saldırısına ilişkin yeni görüntüler
Ürdün'deki kilise saldırısına ilişkin yeni görüntüler
20:35
Tutuklanan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı
18:30
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
17:21
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 23:24:13. #7.13#
SON DAKİKA: Ukrayna ordusu, Oleşki sakinlerine insani yardım için 27 Ekim'de ateşkes ilan etti. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei