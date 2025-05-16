Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul\'daki zirveden "esir takası" çıktı

Türkiye'ye gelen Ukrayna ve Rusya heyetleri, bugün Dolmabahçe'de bir araya geldi. Görüşmelere ABD heyeti de gözlemci statüsünde katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkiidaşı Marco Rubio, toplantı öncesinde iki ülkenin heyetleriyle görüştü.

"BİR SONRAKİ AŞAMAYI YAKINDA BİLDİRECEĞİZ"

Barış görüşmelerinin ardından konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, "(Rusya'yla) Bin kişiye karşılık bin kişi takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardık" dedi. Umerov, farklı modaliteler üzerinde de çalıştıklarını aktararak "Meslektaşlarımız temas halinde ve tüm belgeleri değiş tokuş edeceğiz. Şimdi esir takası yapmaya ihtiyacımız var. Yakında bir sonraki aşamanın ne olduğunu size bildireceğiz." diye konuştu.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov (ortada)

RUSYA: TEMASLARI SÜRDÜRMEYE HAZIRIZ

Rus heyeti de esir takasını doğruladı. Yapılan açıklamada, İstanbul'daki görüşmelerde ateşkesin de masaya yatırıldığı belirtildi. Rus heyetinin başkanı Medinskiy, "Müzakerelerde elde ettiğimiz sonuçlardan genel olarak memnunuz ve temasları sürdürmeye hazırız. Rusya ve Ukrayna, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunacak, ardından müzakereler devam edecek" ifadelerini kullandı. Takasın gerçekleşmesi halinde bu, savaşın başından bu yana yapılan en büyük esir takası olacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri ve İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy (ortada)

İLK ZİRVE TÜRKİYE-ABD-UKRAYNA ARASINDAYDI

İlk olarak, Türk, Amerikalı ve Ukraynalı heyetler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. ABD heyetinde ülkenin Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg yer aldı. Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov yer aldı.

İKİNCİ GÖRÜŞME 1 SAAT 45 DAKİKA SÜRDÜ

Türkiye-ABD-Ukrayna zirvesinin sona ermesinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığındaki Türkiye, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme de sona erdi. Görüşme 1 saat 45 dakika sürdü.

BAKAN FİDAN'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

İkinci görüşme öncesinde kameraların karşısına geçen Bakan Fidan "Tüm tarafların barışa olan güçlü taahhütlerinin önümüzdeki yeni bir fırsat penceresi açtığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Trump'ın barış çağrılarına, Sayın Putin ve Sayın Zelenski'nin kulak vermiş olmalarını oldukça önemli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

"GELİNEN AŞAMADA İKİ YOL BULUNMAKTADIR"

Rusya ve Ukrayna'nın doğrudan görüşmelere başlamaya hazır olmalarının bu kritik aşamayı, bugünkü aşamayı mümkün kıldığını vurgulayan Bakan Fidan, "Takdir edersiniz ki gelinen aşamada iki yol bulunmaktadır. Yollardan biri bizi barışa götürecek bir süreci başlatacak, diğeri ise daha fazla yıkıma ve can kaybına yol açacaktır. Taraflar bu yollardan hangisini seçeceklerine kendileri, kendi iradeleriyle karar vereceklerdir. Savaşın başından bu yana bu savaşı nasıl sona erdirebileceğimiz konusunda yoğun çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

"BU TOPLANTI MART 2022'DEN SONRA BİR İLK"

Bakan Fidan, şöyle devam etti; "Sayın Cumhurbaşkanımız da tarafları bir araya getirmek için yoğun gayret göstermiştir. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Ankara ziyareti müzakerelerin başlatılması yönünde önemli bir adım olmuştur. Görüşmelere katılan Rus heyetini ağırlamaktan da aynı derecede memnuniyet duyuyoruz. Her iki tarafın temsilcilerini İstanbul'da misafir ediyor olmamız, savaşın sona erdirilmesine yönelik güçlü irademizi gözler önüne sermektedir. Bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu toplantı Mart 2022'den bu yana taraflar arasında gerçekleşen ilk düzey doğrudan temas niteliğini taşımaktadır. Barış yolunda ilerlemek için bu fırsatı değerlendirmek zorundayız. Geç kalınan her gün daha fazla yaşamın kaybedilmesine sebebiyet vermektedir.

"TÜRKİYE HER DAİM YANINIZDA OLACAKTIR"

Savaş can almaya devam ederken ateşkesin bir an evvel hayata geçirilmesi kritik önem taşımaktadır. Ateşkesin müzakerelerle eş zamanlı olarak sağlanması yönünde de önümüzde bir fırsat bulunmaktadır. Burada bir hususu, bir hadise vurgulamak isterim. Bundan sonraki aşamayı yapacağımız tercihler ve atacağımız adımlar doğrultusunda hep beraber belirleyeceğiz. Bu görüşmelerin bir liderler toplantısının temelini oluşturması da oldukça önemli. Yapıcı bir anlayışla müzakere ederek barışa ulaşmanın mümkün olduğuna yürekten inanıyoruz. Şu hususu bir kez daha açıkça vurgulamak istiyorum; Türkiye, savaşı sona erdirme ve barışı sağlama yönündeki çabalarımızda her daim yanınızda olacaktır. Barış için mümkün olan her türlü katkıyı sunmaya da hazırız. Hepinize bir kez daha İstanbul'a hoş geldiniz diyor ve yapılacak teknik müzakerelerde taraflara, sizlere başarılar diliyorum."

UKRAYNA: RUSYA TARAFINDAN KABUL EDİLEMEZ ŞEYLER GELDİ

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü George Tykhyi tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın üzerindeki baskının sürdürülmesi gerektiği vurgulanırken, bir sonraki görüşmenin liderler düzeyinde gerçekleşmesi gerektiğine dikkat çekildi. Tykhyi, Rusya tarafından kabul edilemez şeyler geldiğini ancak Kiev'in sakinliğini koruduğunu ifade etti.