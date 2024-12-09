Ukraynalı kadının Türkiye ile ilgili söylediklerine bakın

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Rusya ile devam eden savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan genç bir Ukraynalı kadın taksiye bindi. Ukraynalı kadının taksi şoförüyle diyaloğu dikkat çekti.

"BİZİ KABUL ETMEK ZORUNDA DEĞİLDİNİZ"

Türk milletine minnettar olduğunu söyleyen kadın, "Teşekkür ediyorum. Bizi kabul ettikleri için. Çünkü o kadar insan savaştan buraya kaçtı. Bir şekilde burada çalışıyoruz. Boş durmuyoruz. Bizi kabul etmek zorunda değildiniz." dedi.

"BİR EKSİK BİR FAZLA PROBLEM YOK"

Taksici ise, "Vallahi bizim Türkiye'de çok da şey değil. Zaten çok kişi geliyor. Bir eksik bir fazla problem yok." yanıtını verdi. Ukraynalı kadın ise, "Tabii ki rahatsız oluyorsunuz. O kadar yabancı varken." ifadelerini kullandı.

Taksici ile Ukraynalı kadın arasındaki diyalog şu şekilde devam etti.

Taksici: Rahatsız demeyelim buna. Türkiye'ye o kadar çok yabancı geldi ki ev kiraları gerçekten aşırı arttı. Bazı ülkelerden gelen insanlar da burada sıkıntı çıkarınca ister istemez insanlar buna tepki gösteriyor.

Ukraynalı kadın: Buradaysam eğer Türkiye'ye bir şekilde faydalı olmak istiyorum. O yüzden Türk arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. O kadar kibar oldukları için. Misafirperver olduğunuz için teşekkür ederim.

Taksici: O zaman herkesin adına ben de rica ederim.