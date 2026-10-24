Ülke genelinde sarı alarm verilen Belçika'da Boelo Fırtınası bu akşam etkili olacak

Belçika'da dün etkili olan Austen Fırtınası'nın ardından ülkenin bu akşamdan itibaren Boelo Fırtınası'nın etkisi altına girmesi beklenirken, şiddetli yağış nedeniyle ülke genelinde sarı alarm verildi.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsünden (RMI) yapılan açıklamaya göre, İskoçya'nın kuzeyinden Norveç'in güneyine doğru ilerleyen Boelo Fırtınası'nın beraberinde getirdiği yoğun yağışların bu akşam ve gece boyunca ülkeyi etkisi altına alması bekleniyor.

Fırtınayla birlikte rüzgarın ülkenin iç kesimlerinde kuvvetlenmesi, kıyı bölgelerinde ise çok şiddetli esmesi ve hızının yer yer saatte 65 ila 85 kilometreye ulaşması öngörülüyor.

Şiddetli yağış nedeniyle yerel saatle 15.00'ten yarın aynı saate kadar ülke genelinde sarı alarm uygulanacak.

Bugün gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 8 ila 13 derece arasında seyretmesi ve rüzgarın saatte 45 ila 65 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

Pazar sabahı ülkenin güneydoğusunda etkisini sürdürecek yağışların, öğle saatlerine doğru Almanya ve Lüksemburg'a yönelerek ülkeyi terk edeceği tahmin ediliyor.

Belçika'da dün etkili olan Austen Fırtınası nedeniyle başkent Brüksel'de 4 kişi yaralanmış, devrilen ağaçlar ve kopan çatı parçaları hasara neden olmuştu.

Fırtına nedeniyle bazı tramvay seferleri aksarken, Brüksel Havalimanı'na iniş yapması planlanan uçaklar Amsterdam'a yönlendirilmişti.