Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

Geniş Video İzle

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanına alenen hakaret suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı. Savcı, mütalaa için zaman isterken duruşma 10 Eylül 2025'e ertelendi.

29.04.2025 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği iddiasıyla hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakim karşısına çıktı. Savunmaların alınmasının ardından duruşma 10 Eylül'e ertelendi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşma katılımın yoğun olması sebebiyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin salonuna alındı. Duruşmada, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlamasıyla tutuklu bulunan Özdağ ile avukatları hazır bulundu.

CHP LİDERİ ÖZEL DE KATILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Zafer Partili yöneticiler ve partililer de duruşmaya izleyici olarak katıldı. Duruşmayı izlemek için adliyeye gelen bazı Zafer Partililer ile polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Salona alınmayan bazı partililer, duruma slogan atarak tepki gösterdi. Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada, Özdağ'ın savunması alındı.

İŞTE ÜMİT ÖZDAĞ'IN SAVUNMASI

Özdağ, savunmasında şunları söyledi: "21 Ocak sabahı, Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile ifadeye getirildiğim savcılık tarafından, Kayseri'de 30 Haziran 2024'te çıkan Suriyeli sığınmacılar ile ilgili olayları kışkırtma iddiası ile tutuklamaya sevk edildim. Bundan anladığım, Kayseri Başsavcılığı'nın ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün; Kayseri'de gerçekleşen olayları benim kışkırttığım kanısına, ya 7 aydır varamamışlar ya da bu kanıya varmışlar ancak görev ihmali yapıp gereken soruşturmayı açmamışlardır. Erdoğan'ın Atatürk eleştirileri haksız, temelsiz, asılsız ve bilimsel olarak içi boş iddialardır. Erdoğan'ın, Atatürk dönemine yönelik eleştirilerinin temelinde, Atatürk'ün benimsediği laiklik politikası vardır. Konuşmalarım en ufak bir hakaret niteliği taşımamaktadır. Beraatimi talep ediyorum."

Savunmaların ardından duruşma 10 Eylül tarihine ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Özdağ hakkında, 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı sözlerden dolayı resen soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

Özdağ'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik toplantıda kullandığı ifadelerin cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici söz ve beyanlar olduğu, cumhurbaşkanına alenen hakaret suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açılması için gereken yeterli şüphenin bulunduğu vurgulanıyor. İddianamede Özdağ hakkında cumhurbaşkanına alenen hakaret suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Özdağ hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır." maddesinin uygulanması da talep ediliyor.

Ümit Özdağ\'ın yargılandığı dava 10 Eylül\'e ertelendi

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (38)

  • Ahmet Çak:
    Yatsın içeride ekmek su vermeyin 69 419 Yanıtla
    Yunus Durak:
    Köpeklerin havlamaları kurt'un ayağı kalkmasına kadar, bir noktaya kadar böyle konuşursunuz, sonra ...! 0 0
    Ahmet Gürfidan:
    Şayet ilerde beraat alip hapiste yattığı günler için tazminat alırsa hakkım haram olsun. senden buna dahilsin ahmet çak 0 0
    Özkan Özdemir:
    o.ç seni 0 0
    Atila Arapqayiran:
    Insallah basina gelir 0 0
    Ahmet PEHLİVAN:
    Sebep ney sanamı gırdıde öyle mi yazıyon 0 0
  • atakan şimşek:
    beter olsun 65 375 Yanıtla
    Özkan Özdemir:
    ananamı atladı 1 0
    Ahmet PEHLİVAN:
    Yatış se bebi ney acaba bılen varmı 0 0
  • Gökhan Ü:
    Bu suçun yatarı yokken, adamı içeride tutuyorsunuz.. 362 47 Yanıtla
  • Barış Yılmaz:
    Ellerinden geldikçe oyalamaya çalışıyorlar başka bir şey değil 279 30 Yanıtla
  • Semih Aymergen:
    içeride olması vatanımızın hayrına. az daha dışarıda kalsa iftiralarla iç savaş cikaracakti. mal çok çünkü. 45 248 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    Acaba dosyada ne eksik ki, 10 eylüle erteleniyo yargılanma, yazık 259 31 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Erteleye erteleye yattığı süre göz önüne alınarak serbest kalıcak ilerde.Az sabretsin Ümit Özdağ. 144 41 Yanıtla
  • Behzat:
    her nedense hiç üzülmüyorum bu adama. 27 158 Yanıtla
  • Savaş Özcan:
    Bu sucun yatarı kac ay ki, tutuklulugu uzattikca uzatiyolar? ocalan la ilgili adimlar Eylule kadar devam anlasilan 151 17 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    demistim bi onceki yorumumda.. bosanamayan ciftlere cevirecekler yillar alir sonuclanmasi...amac yargilama sureci ile icerden cikarmamak. 149 17 Yanıtla
  • Resul_aski Nihat:
    Bence ceksin cezasini bir daha Boyle saygisizlik yaomasin sayin cumhurbaskanimiza 21 144 Yanıtla
  • sabri yildiz:
    adalet bir gün herkese lazım olacaktır 132 10 Yanıtla
    Özkan Özdemir:
    ne yaptı la 0 0
  • poyraz can:
    allah buna sebep olanları gahruperişan eylesin 103 15 Yanıtla
  • poyraz can:
    adalet bir gün burada ellerini ovuşturup sevinenlere de laxım olacak. o zaman da bizler onların yanında olmayacağız 105 11 Yanıtla
  • 768107:
    ocalanı cikaracaklar vatanseverler hapse 84 11 Yanıtla
  • Yasin Yıldız:
    cehalet ülkenin her yerine yayılması ne kadar üzücü burda yorumlarda bile 81 7 Yanıtla
  • Selahaddin Eyyubi:
    Haber değeri bile taşımayacak bir olay. 16 70 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    ulkenin adaletine bak sen 76 10 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    5 yılın altında, yatarı bile yok ama içeriden dışarı çıkartılmıyor. Adaletsizlik deyince de Ak Partililer olay çıkarıyor. Geçenlerde bir anket yapmışlar. anket bu sitede de paylaşıldı. adalet ve kalkınma anlamında halk hiç bir şekilde güvenmiyor Akp'ye 71 6 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Oh olsun diyenlerin bir gün adalete ihtiyacı olur inşallah. 62 7 Yanıtla
  • Atila Arapqayiran:
    Tayyip sagci kendisine rakip iktidar olacak kisileri ya parayla partisine cekti ya da Umit Bey gibi hapse attirdi ya da neyse. Bu adamin bir sucu yok oysa yargilanmasi tutuksuz olacagi yerde adam daha fazla gercekleri soylemesin vatandasin aklini acmasin diye mapusa attilar bilincli olarak.Ve biliyorlar ki ilk mahkemede salinacak cunku ici bos nedenlerle adami hapse tiktilar.Eger bir allah varsa, bunun hesabini size ahirette sorar.Yaptiginizi gevur yapmaz. 60 8 Yanıtla
  • Selahaddin Eyyubi:
    Devletin kanun ve nizmına karşı boynunuz kıldan ince olmalı. Önüne geleni anarşistlikle ve hainlikle suçlayan zihniyet bugün halkı kin ve nefrete sürüklemekten yargılanıyor. Gelişmiş demokrasilerde kodesten çıkamaz. 8 52 Yanıtla
  • aragorn:
    EKMEK ELDEN SU GÖLDEN YAT İŞTE MK 5 36 Yanıtla
  • k K:
    savcida hakimde saray nede olsa o istedigi sucsuzu istedigi sure kadar ceza etimde tutar. patron. adelet bizim komsu kakinin ismidir ve sarayin insanlarin hayatini karartma aracidir. 35 3 Yanıtla
  • hamido31:
    Dilerim yapılanlar kimsenin yanına kalmaz, ADALET'in herkese lazım olan güzel birşey olduğu hat?rlanır. Bu arada tüm yolsuzluk ve usulsüzlüğe rağmen CHP'nin ezici bir çoğunlukla tek başına iktidara gelmesidir. Allah bunlara bir kere daha fırsat vermesin! 32 5 Yanıtla
  • Demir Demirel:
    sadece eziyet yargılama falan hikaye 28 5 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Kul hakkına giren yönetim .Dinden imandan bahsederler birde Allahsızlar...Zerre Allah korkunuz yok sizin. Belediye kalem müdürüne mahkemenin sorduğu soru "ikincel aldığınız arabanın ilk sahibi neden yurtdışına gitti " yemin ederim şaka gibi .ama larina ulaşıncaya kadar içeride tutmaya çalışıyorlar .kimsenin özgürlüğünü kısıtlamaya HAKKINIZ YOK.!!! 22 2 Yanıtla
  • Onur Tecimer:
    Türk gençliği ve milliyetçiler senin yanında. 4 4 Yanıtla
    Selahaddin Eyyubi:
    Bir avuç insanlık düşmanı faşistten başka kimse yanında değil. Türk milliyetçiliğiyle zerre alakası olmayan Tengrici İslam düşmanlarına bu millet prim vermez. 0 2
  • Szka788304:
    poncik pamuk parise kaç kişi gitti ? masrafı nı kim karşıladı konserlerde babanın oğlu mu savunuyorsun cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğu oldu escobar yilanoğlu 2 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte bebek mamalarına dikkat Böyle görünüyorsa sakın almayın Sahte bebek mamalarına dikkat! Böyle görünüyorsa sakın almayın
Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı
Murat Ongun’un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı
Elektrik kesintileri Türkiye’yi etkileyecek mi Enerji Bakanı Bayraktar’dan endişelendiren sözler Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler
Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber 16 firma ile indirim protokolü imzalandı Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber! 16 firma ile indirim protokolü imzalandı
Minibüslere “canlı bomba“ mesajı gönderdi, savunması “pes“ dedirtti Minibüslere "canlı bomba" mesajı gönderdi, savunması "pes" dedirtti
Emekli albay ve eşini hayattan koparan kazayla ilgili isyan ettiren karar Emekli albay ve eşini hayattan koparan kazayla ilgili isyan ettiren karar
Real Madrid’i yıkan haber Sakatlığı nedeniyle 2 ay yok Real Madrid'i yıkan haber! Sakatlığı nedeniyle 2 ay yok
Rıza Çalımbay’dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız
Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim
Bahçeli’den İBB’ye “kaçak toplantı“ tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur Bahçeli'den İBB'ye "kaçak toplantı" tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur

08:23
42 ilde FETÖ operasyonu Gizlendiği yerde böyle yakalandı
42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı
08:02
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
07:17
ABD’nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu Hafize Gaye Erkan’ın eski patronu
ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu! Hafize Gaye Erkan'ın eski patronu
07:01
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
14:19
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
14:17
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
14:14
Yeşilçam’ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti
14:14
Devlet Bahçeli’den ’İstanbul’u terk edin’ diyen Celal Şengör’e ağır sözler
Devlet Bahçeli'den 'İstanbul'u terk edin' diyen Celal Şengör'e ağır sözler
14:13
Milyonluk hediyeye Dilan Polat’ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah
Milyonluk hediyeye Dilan Polat'ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah
13:39
Süper Lig’de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu
Süper Lig'de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu
13:32
Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo’nun son hali yankı uyandırdı
Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo'nun son hali yankı uyandırdı
13:21
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 09:17:57. #7.13#
SON DAKİKA: Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.