Özdağ'dan 33 şehit için anma mesajı

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "33 yıl önce 33 silahsız Türk askeri, Parmaksız Zeki kod adlı terörist Şemdin Sakık'ın yönettiği bölücü terör örgütü PKK tarafından hain bir pusuda, kurşuna dizilerek şehit edildi. Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"33 yıl önce 33 silahsız Türk askeri, Parmaksız Zeki kod adlı terörist Şemdin Sakık'ın yönettiği bölücü terör örgütü PKK tarafından hain bir pusuda, kurşuna dizilerek şehit edildi. Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz."

Parmaksız Zeki yani Şemdin Sakık'ı FETÖ, AK Parti'nin izniyle terör örgütü lideri iddiası ile tutuklanan Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'a karşı tanık olarak çıkarmıştı."