Umman Müftüsü Halili, Gazze'de sular altında kalan çadırlar için yardım çağrısı yaptı - Son Dakika
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Umman Müftüsü Halili, Gazze'de sular altında kalan çadırlar için yardım çağrısı yaptı

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Umman Müftüsü Ahmed bin Hamed el-Halili, Gazze'de şiddetli yağış ve fırtınadan etkilenen Filistinlilere yardım çağrısı yaptı. İsrail'in kısıtlamaları ve kış koşulları nedeniyle çadırlarda yaşayan yüz binlerce yerinden edilmiş Filistinli barınma ve ısınma malzemelerine erişemiyor.

Umman Müftüsü Ahmed bin Hamed el-Halili, İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları nedeniyle insani krizin derinleştiği Gazze'de, şiddetli yağış ve fırtınadan etkilenen Filistinlilere yardım çağrısında bulundu.

Halili, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'deki Filistinlilerin şiddetli yağış ve taşkınlar nedeniyle yaşadıkları alanların sular altında kalmasından derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını ve zor durumdaki kardeşlerinin sıkıntılarının giderilmesi için dua ettiklerini vurgulayan Halili, şu ifadeleri kullandı:

"Müslümanları, mallarıyla destek olmaya, yardımlarına koşmaya ve Allah'ın kendilerine lütfettiği rızıkları paylaşmaya çağırıyoruz."

İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkım ve ağırlaşan kış koşulları

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana soykırım saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki yapıların yüzde 80'den fazlası yıkıldı veya hasar gördü.

Evlerin büyük bölümünün yıkılması nedeniyle Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinlinin büyük çoğunluğu, İsrail saldırılarında yuvalarını kaybetmeleri nedeniyle derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze'de kış mevsiminin etkisini göstermesiyle İsrail saldırılarında evlerini kaybeden ve zorla yerinden edilen yüz binlerce Filistinlinin yaşadığı çadırlar şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kaldı.

İsrail, ağırlaşan kış koşullarına rağmen konteyner, barınma malzemeleri ve insani yardımların Gazze'ye girişini engellemeyi sürdürürken, ateşkes anlaşması kapsamındaki insani yükümlülüklerini de yerine getirmiyor.

Barınma, ısınma ve onarım malzemelerine erişemeyen zorla yerinden edilmiş yüz binlerce Filistinli, kış şartlarının ağırlaşmasıyla daha büyük bir insani felaketle karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA
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