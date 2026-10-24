Ümraniye\'de iddiaya göre tartışan sürücü, kadın sürücünün aracının camını yumrukladı

ÜMRANİYE'de trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada aracından inen kişi, kadın sürücünün otomobilinin camını yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Cemil Meriç Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, İstiklal Caddesi'nde seyreden iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından aracından inen sürücü, kadın sürücünün kullandığı otomobilin camını yumrukladı. Çevredekilerin araya girmesiyle kadın sürücünün aracından uzaklaştırılan diğer sürücü, hakaret etmeye devam etti. O anlar, kadın sürücünün yanında bulunan yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.