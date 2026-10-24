Ümraniye'de iddiaya göre tartışan sürücü, kadın sürücünün aracının camını yumrukladı - Son Dakika
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Ümraniye'de iddiaya göre tartışan sürücü, kadın sürücünün aracının camını yumrukladı

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Ümraniye\'de iddiaya göre tartışan sürücü, kadın sürücünün aracının camını yumrukladı
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Ümraniye\'de iddiaya göre tartışan sürücü, kadın sürücünün aracının camını yumrukladı
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Ümraniye'de iddiaya göre yol verme tartışması sırasında aracından inen sürücü, kadın sürücünün aracının camını yumrukladı. Çevredekilerin müdahalesiyle kadın sürücünün aracından uzaklaştırılan sürücü hakaret etmeyi sürdürdü ve o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÜMRANİYE'de trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada aracından inen kişi, kadın sürücünün otomobilinin camını yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Cemil Meriç Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, İstiklal Caddesi'nde seyreden iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından aracından inen sürücü, kadın sürücünün kullandığı otomobilin camını yumrukladı. Çevredekilerin araya girmesiyle kadın sürücünün aracından uzaklaştırılan diğer sürücü, hakaret etmeye devam etti. O anlar, kadın sürücünün yanında bulunan yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA
Cep TelefonuÜmraniye3. SayfaGüncelSon Dakika

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