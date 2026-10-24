Ümraniye\'de sanayi sitesindeki iş yerinin balkonu kısmen çöktü, 3 işçi yaralandı

Ümraniye'de sanayi sitesindeki iş yerinin balkonu kısmen çöktü, 3 işçi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ümraniye'deki Güven Sanayi Sitesi'nde 3 katlı iş yerinin birinci katındaki balkon, işçiler çalışırken kısmen çöktü ve 3 işçi yaralandı. Yaralı işçiler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı, olay yerinde ekiplerin çalışması sürüyor.
Ümraniye'deki sanayi sitesinde bulunan iş yerinin balkonunda meydana gelen kısmi çökme sonucu 3 işçi yaralandı.
Yamanevler Mahallesi'ndeki Güven Sanayi Sitesi'nde yer alan 3 katlı iş yerinin birinci katındaki balkon, işçilerin çalışma yaptığı sırada kısmen çöktü.
Çökme sonucu yere düşen 3 işçi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından 3 işçiyi hastaneye kaldırdı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
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