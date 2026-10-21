UNEP raporu, iklim taahhütleri tutulsa da 2100'de 2,6 derecelik ısınma öngörüyor - Son Dakika
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UNEP raporu, iklim taahhütleri tutulsa da 2100'de 2,6 derecelik ısınma öngörüyor

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UNEP'in Emisyon Açığı Raporu, iklim taahhütleri yerine getirilse bile 2100'e kadar 2,6 derecelik ısınma öngörüyor. ABD'nin 2025'te emisyonlarını 133 milyon ton artırması beklentileri kötüleştirdi; mevcut politikalar sürerse artış 2,8 dereceye ulaşabilir.

Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP), ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında verdiği taahhütleri yerine getirmesi halinde bile küresel sıcaklıkların sanayi öncesi döneme kıyasla 2100'e kadar 2,6 derece artmasının öngörüldüğünü bildirdi.

UNEP tarafından yayımlanan Emisyon Açığı Raporu'na göre, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan resmen çekilmesi ve geçmiş dönem emisyonlarına ilişkin tahminlerin güncellenmesi nedeniyle küresel ısınmaya ilişkin beklentiler geçen yıla göre kötüleşti.

Ülkelerin BM'ye sunduğu iklim planlarında yer alan taahhütleri yerine getirmesi halinde bile küresel sıcaklıkların 2100'e kadar sanayi öncesi dönemdeki sıcaklığa göre 2,6 derece artması bekleniyor.

Ülkelerin yeni taahhütler vermeden mevcut politikalarını sürdürmesi durumunda ise sıcaklık artışının 2,8 dereceye ulaşacağı öngörülüyor.

ABD'nin emisyon artışı diğer ülkeleri geride bıraktı

ABD'nin geçen yıl sera gazı emisyonlarını artırması, küresel iklim hedeflerine ulaşılmasını zorlaştırdı.

ABD'nin emisyonları 2025'te 133 milyon ton karbondioksit eşdeğeri arttı, bu artış elektrik talebindeki yükseliş ve kömürden elektrik üretiminin yeniden artmasından kaynaklandı.

Geçen yıl emisyonlarını artıran 124 ülke, toplam 189 milyon ton karbondioksit eşdeğeri ek emisyona yol açtı, ABD bu artışın yaklaşık yüzde 70'ini oluşturdu.

Emisyonlarını azaltan 63 ülke ise bu hesaplamaya dahil edilmedi.

Raporun başyazarı Anne Olhoff, ABD'nin politika değişikliğinin yüzyıl sonuna kadar küresel sıcaklıklara yaklaşık 0,1 derece daha ekleyebileceğini belirtti.

Climate Analytics kuruluşu Üst Yöneticisi (CEO) Bill Hare de ABD'nin yenilenebilir enerji kaynaklarını engellemeye çalışırken kömürü desteklediğini ve diğer ülkeleri de iklim eylemlerinden geri adım atmaya yönlendirdiğini ifade etti.

Hare, ABD'nin tutumunu, "Yangına bakıp yangın olduğunu inkar ediyor, ardından üzerine daha fazla benzin döküyor." sözleriyle değerlendirdi.

Kaynak: AA
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