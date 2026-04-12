Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı - Son Dakika
12.04.2026 08:24
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında Beşiktaş'ta bulunan 2 eğlence mekanında arama yapıldı. K-9 köpeklerinin de katıldığı arama gece saatlerine kadar sürdü. Operasyon kapsamında sosyal medya fenomenleri Samet Liçina, Özlem Parlu, Mika Slowana, hakemlikten ihraç edilen Elif Karaaslan gözaltına alındı. Oyuncu İlker İnanoğlu ile şarkıcı Cem Adrian hakkında gözaltı kararı verildi. İki ismin de yurt dışında olduğu öğrenildi.

İstanbul’daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 2 eğlence mekanında daha arama yapıldı. 3 mekan aranırken ünlü isimler gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde bulunan 2 eğlence mekanı için arama kararı çıkarıldı. Gecenin erken saatlerinde Bebek Mahallesi'nde bulunan bir mekanda arama yapılmıştı. 

K-9 KÖPEKLERİ ARAMA YAPTI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar sonrası diğer 2 iş yerinde daha arama yaptı. K-9 köpeklerinin de katıldığı arama, gece saatlerine kadar sürdü. Aranan mekanlardan biri 3 ay önce yine operasyon kapsamında aranmıştı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu operasyonu kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan fenomenler şu şekilde:

  • Samet Liçina, 
  • Özlem Parlu, 
  • Mika Slowana,
  • Elif Karaaslan.
CEM ADRİAN VE İLKER İNANOĞLU ARANIYOR

Öte yandan oyuncu İlker İnanoğlu ile şarkıcı Cem Adrian hakkında da gözaltı kararı verildiği, ancak her iki ismin de yurt dışında olduğunun tespit edildiği belirtildi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor
Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu
Orkun Kökçü’den resital Orkun Kökçü'den resital
Rusya’dan müzakereler öncesinde ABD ve İran’a sürpriz uyarı: Bazı güçler var Rusya'dan müzakereler öncesinde ABD ve İran'a sürpriz uyarı: Bazı güçler var
Sinel Ünsal, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı Sinel Ünsal, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı
Üsküdar Belediyesi soruşturmasında 9 tutuklama Üsküdar Belediyesi soruşturmasında 9 tutuklama
Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu
Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
“Komşu“ Işın Karaca’yı deport etti: Milli bir meseleymiş "Komşu" Işın Karaca'yı deport etti: Milli bir meseleymiş
Fitch, Türkiye’nin “pozitif“ kredi görünümünü değiştirdi Fitch, Türkiye'nin "pozitif" kredi görünümünü değiştirdi
İran İslamabad’a böyle gitti Müzakereler öncesi çarpıcı kare İran İslamabad'a böyle gitti! Müzakereler öncesi çarpıcı kare

08:30
Ünlülere yeni dalga operasyon Eski hakem de gözaltında
Ünlülere yeni dalga operasyon! Eski hakem de gözaltında
07:57
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı! İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
07:43
Pakistan’dan ABD ve İran’a “Ateşkesi sürdürün“ çağrısı
Pakistan'dan ABD ve İran'a "Ateşkesi sürdürün" çağrısı
07:35
Olay iddia: Lübnan, Hizbullah’ın silahsızlandırılması için ABD’den yardım isteyecek
Olay iddia: Lübnan, Hizbullah'ın silahsızlandırılması için ABD'den yardım isteyecek
07:02
İslamabad’da 21 saatlik görüşme ABD ve İran kararını duyurdu
İslamabad'da 21 saatlik görüşme! ABD ve İran kararını duyurdu
00:25
Bebek’teki ünlü eğlence mekanına uyuşturucu operasyonu
Bebek'teki ünlü eğlence mekanına uyuşturucu operasyonu
00:01
İran’la müzakereler sürerken Trump’tan açıklama geldi
İran'la müzakereler sürerken Trump'tan açıklama geldi
23:28
Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor Galatasaray değil
Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor! Galatasaray değil
23:15
ABD-İran müzakereleri yeniden başladı
ABD-İran müzakereleri yeniden başladı
23:03
Asensio’nun sahalara geri dönüş tarihi belli oldu
Asensio'nun sahalara geri dönüş tarihi belli oldu
23:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan İsrail’li bakana cevap Mansur Yavaş’tan geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail'li bakana cevap Mansur Yavaş'tan geldi
22:29
Netanyahu’nun küstah çıkışına Türkiye’den zehir zemberek tepki
Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki
22:28
Ederson’dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem
Ederson'dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem
21:02
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
20:18
Müzakerelerin ardından İran’dan ilk açıklama O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
Müzakerelerin ardından İran'dan ilk açıklama! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
18:49
Sakarya’da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi
Sakarya'da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi
