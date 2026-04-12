Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu\'na gözaltı kararı

İstanbul’daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 2 eğlence mekanında daha arama yapıldı. 3 mekan aranırken ünlü isimler gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde bulunan 2 eğlence mekanı için arama kararı çıkarıldı. Gecenin erken saatlerinde Bebek Mahallesi'nde bulunan bir mekanda arama yapılmıştı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar sonrası diğer 2 iş yerinde daha arama yaptı. K-9 köpeklerinin de katıldığı arama, gece saatlerine kadar sürdü. Aranan mekanlardan biri 3 ay önce yine operasyon kapsamında aranmıştı.
Uyuşturucu operasyonu kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan fenomenler şu şekilde:
Öte yandan oyuncu İlker İnanoğlu ile şarkıcı Cem Adrian hakkında da gözaltı kararı verildiği, ancak her iki ismin de yurt dışında olduğunun tespit edildiği belirtildi.
