Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi

07.04.2026 17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyonda gözaltına alınan Simge Sağın, Melek Mosso ve İlkay Şencan adliyeye sevk edildi. İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu, Bengü Erden ise serbest bırakıldı.

Son günlerde magazin gündeminde geniş yer bulan ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili yeni kararlar verildi.

3 İSİM ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Simge Sağın, Melek Mosso ve İlkay Şencan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

6 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden’in gözaltına alındığı öğrenilmişti. Söz konusu isimlerin emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği bilgisi kamuoyuna yansımıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Malata Almanya Malata Almanya:
    Melek mossoya iyi olmuş annesi çıkıp habire hava atıyordu ne oldum değil ne olacam diyeceksin 21 19 Yanıtla
    muraT922. muraT922.:
    İyi olmuş kimseye demeyin oda hatalar yapıyor hepimizde kibir herkezde var Allah yardımcısı olsun insandır oda sıkıntı çekmesi bizim hiç bir işimize yaramaz sevinmekte bize yakışmaz 22 2
    082912aB 082912aB:
    muraT922 adamsın adam..Helal olsun kardeşime 0 0
  • Ahmet Çak Ahmet Çak:
    Yahu bu sanatçılar chp,nin yandaşları değilmi 14 22 Yanıtla
  • ryxkwfync6 ryxkwfync6:
    Gündemimize bakar mısınız? köy yanarken … saçını tararmış. sokaklardaki maddecilere çözüm bulsalar onlar bizim için daha büyük tehdit. neyse hakettiğimiz gibi devam… vesselam 17 5 Yanıtla
  • Fatih Sozen Fatih Sozen:
    sıra ödül alırken yurt dışında ülkesini kötüleyenlere gelecek 4 3 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 18:40:59. #7.13#
