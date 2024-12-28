Ürünlerin fiyatını düşüren zincir marketten mide bulandıran oyun

Mert TÜRKOĞLU:

Şov yapma . Ordakiler emekçi çalışanları niye suçluyonuz 3 kişinin yapcağı işe 1 kişi veriyorlar nasıl yetişcek işe eleman gözden kaçıyor bilerek yapmıyorlar . Sen git onu erkeksen milyon dolar vergisini sildiğin zincir market sahiblerine söyle . Alayı oyuncu bunları sistem ürefaları .

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Ayhan Yıkıcı: sen hangi üç harflinin elemanısın.. o markete müdür olmuşsa sorumluluğuda alacak.. misal ben bugün 101 den ürün aldım 149 tl üzeri çizilip 109 a düşmüş. kasada okuttum 149 tl çıkıyor müdahale ettik müdür geldi özür vs düzettiler fiyatı. senin dedğin gibi kimse sorumşlu değilse ben orda derdimi kime anlatıcam? 20 4

abdullah kara: mert! markettemi çalışıyorsun? 13 4