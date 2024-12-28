Ürünlerin fiyatını düşüren zincir marketten mide bulandıran oyun - Son Dakika
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Ürünlerin fiyatını düşüren zincir marketten mide bulandıran oyun

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde belediye başkanının da katıldığı market denetiminde şoke eden görüntülerle karşılaşıldı. Ürünlerin fiyatını indiren bir zincir marketin ise halkın sağlığıyla nasıl oynadığı denetimlerde ortaya çıktı.

28.12.2024 18:44  Güncelleme: 18:54
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde zincir marketlere yönelik denetim yapıldı. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun da katıldığı denetimlerde, bir zincir markette dehşete düşüren görüntüler kaydedildi.

SON KULLANMA TARİHİ GEÇİNCE FİYATI DÜŞÜRMÜŞLER

Dolaptan bir ürün alan Başkan Tahmazoğlu, ürünün son kullanma tarihinin geçtiğini fark etti. Tahmazoğlu, market çalışanına, "Son kullanma tarihi 25 Aralık 2024. Ayın 26'sında 22 liradan 17 liraya düşürmüşsünüz. Bu halkın sağlığıyla oynamak. Bu suç." dedi.

Son kullanma tarihi geçen ürünler toplatılırken, hepsinin imha edileceği belirtildi. Ayrıca market hakkında işlem başlatıldı.

Ürünlerin fiyatını düşüren zincir marketten mide bulandıran oyun

Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürünlerin fiyatını düşüren zincir marketten mide bulandıran oyun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (43)

  • zurnaci samo Oner:
    akp hükümeti baş edemiyor erken seçim istiyoruz akp istifa 324 323 Yanıtla
    Salim Boz:
    Sen zurnani çal öner. bak isine 29 15
    Ercan Cikmaz:
    Demli Caycilarlami Ba$ edeceksiniz 16 14
    Mustafa Kemal Kızıltaş:
    sen başka hükümet gördünmü 20 9
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Şov yapma . Ordakiler emekçi çalışanları niye suçluyonuz 3 kişinin yapcağı işe 1 kişi veriyorlar nasıl yetişcek işe eleman gözden kaçıyor bilerek yapmıyorlar . Sen git onu erkeksen milyon dolar vergisini sildiğin zincir market sahiblerine söyle . Alayı oyuncu bunları sistem ürefaları . 149 252 Yanıtla
    Ayhan Yıkıcı:
    sen hangi üç harflinin elemanısın.. o markete müdür olmuşsa sorumluluğuda alacak.. misal ben bugün 101 den ürün aldım 149 tl üzeri çizilip 109 a düşmüş. kasada okuttum 149 tl çıkıyor müdahale ettik müdür geldi özür vs düzettiler fiyatı. senin dedğin gibi kimse sorumşlu değilse ben orda derdimi kime anlatıcam? 20 4
    abdullah kara:
    mert! markettemi çalışıyorsun? 13 4
    Ali Kublay:
    Senin lQ bu kadar adam ne yapacaktı yönetim kurulunu toplayıp onlarami ceza kesecek o masum çalışanmi ödeyecek cezalari ağzı olan konuşuyor sen nerede çalışıyorsun bilmem çalıştığın yere bir vergi cezası gelince senmi oduyosun mesala . 0 0
  • Osman Dönmez:
    BIMm market bunu çok yapıyor ?? 243 8 Yanıtla
  • Ali Veli:
    tiyatro. ağababalarına kessen o zaman o koltukta tutarlar mı seni? 109 51 Yanıtla
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