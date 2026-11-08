Uşak Banaz\'da kamyonla çarpışan otomobilde çift öldü, kamyon sürücüsü gözaltına alındı

Uşak Banaz'da kamyonla çarpışan otomobilde çift öldü, kamyon sürücüsü gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak'ın Banaz ilçesinde Uşak-Ankara kara yolunun Susuz Kavşağı'nda otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 71 yaşındaki karı koca hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken kaza nedeniyle kapanan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki karı koca hayatını kaybetti.
KAMYONUN ALTINDA SIKIŞTI
Y.B. (61) yönetimindeki 06 BEY 227 plakalı kamyon, Uşak- Ankara kara yolu Susuz Kavşağı'nda, Süruri Arslan (71) idaresindeki 64 FC 536 plakalı otomobille çarpıştı. Kamyonun ön kısmına sıkışan otomobil sürüklendi.
KARI KOCA YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü ile yanındaki eşi Nazmiye Arslan'ın (71) hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Arslan çiftinin cenazeleri, Banaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kamyon sürücüsü Y.B, gözaltına alındı. Kaza nedeniyle kapanan kara yolu, çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
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