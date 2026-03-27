Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar

27.03.2026 12:10
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın Ankara’da otel odasında gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı. İddiaya göre; Başkan Yalım'ın yanında 21 yaşındaki belediye çalışanı bir kadın vardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın arasında olduğu şüphelilere yönelik “Rüşvet”, “İrtikap” ve "İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Uşak, Ankara ve Kocaeli illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Yalım’ın arasında olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

GÖZALTI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI 

Olayın yankıları sürerken Başkan Yalım’ın Ankara’da otel odasında gözaltına alındığı anların görüntüleri de ortaya çıktı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in iddiasına göre; Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın Crowne Plaza Otel’in 902 numaralı odasında yakalandığı ve gözaltı sırasında yanında 21 yaşındaki Uşak Belediyesi çalışanı S.A. isimli bir kadın bulunduğu tespit edildi.

HAKKINDAKİ İDDİALAR VAHİM 

Savcılığın yaptığı incelemeler sonucunda iddiaya göre; Uşak Belediyesi tarafından şirketlere verilen ihalelerde mükerrer faturalandırma yapılarak oluşan farkın rüşvet olarak alındığı, ihale konusu ile alakalı kurulacak yeni işletmelerde Belediye Başkanı'nın aile fertlerine şirketten ortaklık payı verilmesi aksi halde ihalenin ilgili şirketlere verilmeyeceği yönünde baskı oluşturularak menfaat temin edildiği tespit edildi.

BAĞIŞ ADI ALTINDA PARA TOPLADILAR

Belediye başkan yardımcılarının Uşak Spora yardım/bağış adı altında şahsi hesaplarına yüksek miktarlarda para topladıkları, Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın makamına bağış adı altında nakit şekilde paraların getirildiği ve makbuz düzenlenmeksizin özel kalem müdürüne teslim edilerek zimmete geçirildiği de belirlendi. Belediye başkanı, yardımcıları ve belediyedeki üst düzey yöneticilerin geceleri eğlence mekanlarına giderek harcama yaptıkları ve bu harcamaların temsil/ ağırlama giderleri adı altında yemek faturası üzerinden belediye bütçesinden ödendiği de belirlendi.

MALLARINI ŞOFÖRÜNE DEVRETTİ, SEVGİLİSİNE KADRO VERDİ

Özkan Yalım'ın yolsuz şekilde elde ettiği mallarına operasyonda el konulabileceği ihtimalini düşünerek üzerine kayıtlı mal varlığının tamamını 2025 yılı içerisinde şoförü olarak çalışan Cihan Aras’a devrettiği, Özkan Yalım’ın gönül ilişkisi bulunan A.A isimli kadına 2024 yılında yüksek maaşlı kadroda belediyede işe aldığı ancak A.A’nın fiilen belediyede görev yapmadığı da tespit edildi.

10 ARACI ALAMAYINCA AVM’Yİ MÜHÜRLEDİ

Özkan Yalım’ın kendisine ait olan Yalım Garden Tesislerinde fiilen çalışan personellerin belediye kadrosunda çalışan olarak gösterildiği ve sigorta primlerinin belediye üzerinden ödendiği, Özkan Yalım'ın iş insanı olan E.A’dan belediyeye 10 adet araç istediği ancak E.A'nın 3 adet araçtan fazla almayacağını iletmesi üzerine aynı hafta E.A'nın sahibi olduğu AVM'nin mevzuata uygun olmadığından bahisle mühürlendiği ve 65 milyon TL para cezası kesildiği de tespit edildi.

HTS KAYITLARI MEVCUT 

Savcılık müşteki ve tanık beyanlarına konu isnatlar kapsamında ilgili kişiler arasında yoğun HTS (iletişim trafiği) ve ilgili tarihlere ilişkin ortak baz kayıtlarının bulunduğunu belirledi. MASAK raporlarında şüphelilerin hesaplarında kaynağı tespit edilemeyen yüksek tutarlı para hareketlerinin/mal varlığı alımlarının, nakit para yatırma/çekme işlemlerinin, yurtdışı şirketler/şahıslar tarafından gönderilen yüksek tutarlı swift transferlerin bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin gerçekleştirmiş olduğu finansal işlemlerin hacim ve sıklığı ile mali ve mesleki profili arasında uyumsuzluk bulunduğu ve tüm bunların tanık ve müşteki beyanlarından elde edilen teknik ve mali verilerle uyumlu olduğu değerlendirildi.

