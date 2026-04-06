Uşak Belediye Meclisi'nde oylama: İşte Özkan Yalım'ın yerine seçilen isim
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uşak Belediye Meclisi'nde oylama: İşte Özkan Yalım'ın yerine seçilen isim

06.04.2026 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özkan Yalım'ın tutuklanması sonrası Uşak Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada CHP'nin adayı Hatice Terekeci Özkan, belediye başkan vekili oldu.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından, Uşak Belediye Meclisi'nde belediye başkan vekili seçimi yapıldı.

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak” ile “icbar suretiyle irtikap ve rüşvet alma” suçlarından tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Uşak Belediye Meclisi'nde yapılan oylama sonucu CHP'nin adayı Hatice Terekeci Özkan belediye başkan vekili oldu.

"SÜRECİ ŞEFFAFLIKLA YÖNETECEĞİZ"

Seçimin ardından konuşma yapan Hatice Terekeci Özkan, "Başkan vekilliği görevinde beni bu makama layık gören ve destekleyen arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu süreci ortak akıl, sağduyu ve şeffaflık ilkeleriyle yöneteceğiz. Bizim için asıl olan Uşak halkıdır, geri kalan her şey teferruattır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında "kişi ve firmalardan rüşvet aldığı" iddiasıyla yürütülen soruşturma doğrultusunda operasyon düzenlenmişti. Yalım lüks bir otelde 21 yaşındaki sevgilisiyle yakalanırken, genç kadının otelde kaydı olmadığı ve belediyede aktif SGK kaydının olduğu belirlenmişti. Yalım’ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli 30 Mart 2026'da tutuklanmıştı.

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet BABAT Mehmet BABAT:
    bunun tipde birine verecek gibi duruyor 5 9 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Seçildiğine bin pişman gibi duruyor:) 4 3 Yanıtla
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    çıktın mı awn piyasaya. zam haberlerinde gozukmuyorsun. 0 1
  • 0608karahan 0608karahan:
    ahlâk önemli. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16:16
ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
16:12
Sadettin Saran'ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı
15:56
Gülben Ergen savcılıkta ifade verdi
15:47
Khabib Nurmagomedov Arda Güler'le diyaloğunu paylaştı! Aldığı yanıt olay oldu
14:59
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
14:19
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 16:25:47. #.0.5#
SON DAKİKA: Uşak Belediye Meclisi'nde oylama: İşte Özkan Yalım'ın yerine seçilen isim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.