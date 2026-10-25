Uşakov, Rusya'nın 4 Kasım sonrası üçlü Ukrayna görüşmelerine hazır olduğunu duyurdu - Son Dakika
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Uşakov, Rusya'nın 4 Kasım sonrası üçlü Ukrayna görüşmelerine hazır olduğunu duyurdu

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Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya'nın Ukrayna konusunda ABD ve Ukrayna ile yapacağı üçlü müzakereleri 4 Kasım'dan sonra yeniden başlatmaya hazır olduğunu söyledi. Uşakov, Putin'in 21 Ekim'de Witkoff'a kasımın 10'u civarında hazır olduklarını ilettiğini belirtti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ülkelerinin, Ukrayna konusunda Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü müzakereleri 4 Kasım'dan sonra yeniden başlatmaya hazır olduğunu bildirdi.

Uşakov, Rus devlet kanalı Rossiya-1'e Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakereler hakkında açıklamalarda bulundu.

Rusya'da 4 Kasım'ın Ulusal Birlik Günü olarak kutlandığını belirten Uşakov, "Şimdi bir sonraki son tarih, bizim için büyük bir bayram olan 4 Kasım. Bu tarihten sonra müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olacağız." ifadesini kullandı.

21 Ekim'de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da Konstantinovskiy Sarayı'nda ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmüştü.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, Putin'in Witkoff'a, Rusya'nın ABD ve Ukrayna ile temel konu üzerinde üçlü müzakereleri kasım ayının 10'u civarında yeniden başlatmaya hazır olduklarını ilettiğini aktarmıştı.

Kaynak: AA
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