Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı - Son Dakika
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Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı

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İstanbul Boğazı Üsküdar açıklarında 2 yük gemisi çarpıştı. Olayda ölü ya da yaralı olmadığı öğrenildi.

03.10.2024 17:23  Güncelleme: 18:35
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İstanbul Boğazı'nda 2 yük gemisinin karıştığı kaza yürekleri ağıza getirdi. Gemilerden biri dümeni kilitlenerek kıyıya doğru sürüklendi.

Kazanın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre boyundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisinin Üsküdar önlerinde birbirine sürtmesi nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-2, KURTARMA-5 ve MEHMETÇİK Römorkörlerimiz ile KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Açıklamada ayrıca; gemilerin Ahırkapı Demir Bölgesi'ne çekileceği, meydana gelen olay sonucu gemilerde sadece maddi hasar oluştuğu belirtildi. Kazanın olduğu bölgeye çok sayıda römork sevk edildi. Kıyı Emniyeti bir ihmal olup olmadığını araştırıyor.

İstanbul Boğazı'nda 2 yük gemisi çarpıştı
İstanbul Boğazı'nda 2 yük gemisi çarpıştı
İstanbul Boğazı'nda 2 yük gemisi çarpıştı
Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı

Suudi Arabistan, İstanbul Boğazı, İstanbul, Üsküdar, İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • mustafa sagdic:
    ekrem immaoglunun sucudir. daldir catallari makarnayaaa 8 25 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Yorumları okuyunca muhalefetin neden iktidar olacak kadar oy almadığı ortada... Yöneticisi ,seçmeni birlikte oy alabileceği vatandaşı "makarnacı ,kömürcü " yakıştırmaları ile yukarıdan baktıkca küçüldüğünüzü bilmeyecek kadar rezilsiniz. Sizde ki bu kafayla bir 60 yıl daha bekleriz iktidar olmayı . 11 5 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    " Makarnacı " yakıştırması yapan şarlatanlar. "İtalya " Makarna nın en çok tüketildiği ülke ,emin olun orada ki en geri zekalı kişi sizden daha akıllı ve zeki .. 7 4 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    M.sağdıç ve A.yıldırım. kişilisizler önce insan olmayı deneyin sonra yorum yapın. 30 yıldır muhalefete oy veren kişiyim. yemin ederim sizler ve sizşn gibiler yüzünden ne Ö.özel'e ne İ.oğlun'a ,ne de Yavaş'a oy vermeyeceğim ve çevremizi de ikna edeceğim Adam degil insan olmayı deneyin zor değil. 6 2 Yanıtla
  • Abdullah Yıldırım:
    Edirne'den kaçak mi getiriyormus öyle birseymi. var kim yapar böyle işleri makarnacı oku bunu 2 4 Yanıtla
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