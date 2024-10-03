Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı

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İstanbul Boğazı'nda 2 yük gemisinin karıştığı kaza yürekleri ağıza getirdi. Gemilerden biri dümeni kilitlenerek kıyıya doğru sürüklendi.

Kazanın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre boyundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisinin Üsküdar önlerinde birbirine sürtmesi nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-2, KURTARMA-5 ve MEHMETÇİK Römorkörlerimiz ile KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Açıklamada ayrıca; gemilerin Ahırkapı Demir Bölgesi'ne çekileceği, meydana gelen olay sonucu gemilerde sadece maddi hasar oluştuğu belirtildi. Kazanın olduğu bölgeye çok sayıda römork sevk edildi. Kıyı Emniyeti bir ihmal olup olmadığını araştırıyor.