Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 kişi gözaltına alındı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 kişi gözaltına alındı

Haberin Videosunu İzleyin
Üsküdar Belediyesi\'ne operasyon! 20 kişi gözaltına alındı
07.04.2026 07:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haber Videosu

Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı usulsüzlüklerine ilişkin rüşvet suçu teşkil edecek eylemlere istinaden İstanbul ve Yalova'da olmak üzere 30 adrese operasyon düzenlendiği bildirildi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimle arasında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş yer almazken, belediye binasına giriş-çıkışların kapatıldığı öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar Belediyesi’nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. İstanbul ve Yalova’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

SİNEM DEDETAŞ GÖZALTINDA DEĞİL

Gözaltına alınanlar arasında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın yer almadığı öğrenilirken, belediye binasına giriş ve çıkışlar geçici olarak kapatıldı.

İŞTE GÖZALTINA ALINANALARIN LİSTESİ

  • FİLİZ DEVECİ - BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI
  • NAZIM AKKOYUNLU - KENT A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ
  • BARKIN EGE TEKKÖKOĞLU - KENT A.Ş. MİMARI
  • ÖZGÜR CEYLAN-KENT A.Ş. MİMARI
  • HAKAN YAVUZ-YAPI KONTROL SAHA ŞEFİ
  • AHMET İŞMAN - İŞ TAKİPÇİSİ
  • VEYSEL KÖSE - İŞ TAKİPÇİSİ
  • CEYHAN HAN - İŞ TAKİPÇİSİ
  • BURÇİN ÇEVİK - İŞ TAKİPÇİSİ
  • YASİN KARABAŞ - İŞ TAKİPÇİSİ
  • ENGİN ARAZ - MÜTEAHHİT
  • SİNAN SARIOĞLU - MÜTEAHHİT
  • KADİR KARADAĞ - MÜTEAHHİT
  • UFUK GÜNDÜZ - MÜTEAHHİT
  • EYÜP MERİÇ - MÜTEAHHİT
  • MURAT ARMAĞAN - MÜTEAHHİT
  • HAKAN MANSIZ - MÜTEAHHİT
  • ERDEM ALKAN - MÜTEAHHİT
  • YILMAZ KOZAN - MÜTEAHHİT
  • MEHMET ATİLLA GÜNERİ - MÜTEAHHİT

BAŞSAVCILIK OPERASYONUN DETAYLARINI AÇIKLADI

Konuya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şu şekilde:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde;

Üsküdar Belediye binası içerisinde bulunan ve Belediye iştiraki olan Kent A.Ş. Genel Müdürü (N.A.) 'ya yapı ruhsatı ve iskan ruhsatının verildiği birimler olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü arasında bir oda tahsisinin yapıldığı gibi, ilgilinin oda isimliğinde de ''başkan yardımcısı'' ünvanını kullandığı, ayrıca Kent A.Ş. Genel müdürü (N.A.)'nın çok sayıda resmi organizasyonda ve programda belediye başkan yardımcısı olarak takdim edildiği ve sunulduğu hususlarının açık kaynaklara da yansıyan veriler ile tespit edildiği, Gerçekte sunulmayan bir hizmetin karşılığında görev ve yetkisi bulunmayan Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş.'nin paravan olarak kullanılmak suretiyle yapı ruhsatı sürecinde müteahhitlerden gayri yasal nitelikte gelir elde edildiği,

Yapı ruhsatı için sorumlu belediye biriminin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olduğu buna rağmen müteahhitler ile Üsküdar Belediyesi iştiraki olan Kent A.Ş. arasında yapı ruhsatı verilmesine ilişkin görüşmelerin gerçekleştiği, yapı ruhsatı verilmesi sürecinde yetkileri olmamasına karşın Kent A.Ş. görevlilerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevlilerini denetlediği, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yapı ruhsatı başvurularında hangi başvuruların ilerletileceği, hangi başvuruların askıya alınacağı yönündeki talimatlarını öğrenebilmeleri için kriptolu-kapalı devre iletişim ağı ile ada parsel bazlı renklendirmeler yapılarak excel tablosu oluşturulduğu, renklendirme metoduna göre de yapı ruhsatını verecek yetkili birim olan Üsküdar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce kendilerine başvuru yapan müteahhitin ilgili ada parseli karşısında mail içeriğindeki ilgili satırın renklendirilmesine göre işlemlerin ilerletildiği yada işlem tesis edilmediğinin tespit edildiği,

RENK KODLARINA GÖRE İŞLEMLER İLERLETİLMİŞ

Kent A.Ş. ve Üsküdar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arasında kripto ve kapalı devre iletişim ağı olan mail içeriğindeki excel listesinde ada parsellerin bulunduğu her bir satırın karşısına mavi, kırmızı, yeşil ve turuncu olacak şekilde renklendirme yapıldığı ve renklendirme metoduna göre kodlanan iletişim ağı doğrultusunda ada parsellerin bulunduğu satırların;

  • ''mavi'' renkte olmasının anlaşmanın sağlandığı ve işlerin yürütülmesi gerektiği, ''kırmızı'' renkte olmasının anlaşmanın sağlanamadığı, işlemlerin yürütülmemesi gerektiği,
  • ''yeşil'' renkte ise henüz görüşmenin gerçekleşmediği, işlemlerin yürütülmemesi gerektiği,
  • ''turuncu'' renkte ise ilgilisiyle görüşme yapıldığı ancak işin resmiyete dökülmediği, yeni bir talimat verilmesi durumunda işlemlerin ilerletilmesi anlamına geldiği, belirtilen hususlar doğrultusunda mimari projeye göre değil, talep edilen tutarın yatırılıp yatırılmamasına göre yapılan renklendirmeye istinaden işlem tesis edilerek yapı ruhsatı verildiği,

İskan ruhsatının (yapı kullanım izin belgesi) verilmesinden sorumlu birimin ise Üsküdar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü olmasına karşın iskan ruhsatı için müteahhitlerden hangi menfaatin ne şekilde talep edileceğine Kent A.Ş. Genel müdürü (N.A.) 'nın başkanlığında yapılan toplantılarda karar verildiği, bu toplantılara iskan ruhsatını onaylayan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı (F.D.) 'nin de katıldığı,

Üsküdar Belediyesinde görevli mühendislerin iskan ruhsatı süreci işletilen inşaatların denetimlerini yaptıkları, bu denetimler sonucunda mevzuata aykırılıkları tespit ettikleri, bu tespitlere dair dijital verilerin (bina görsellerinin de yer aldığı) yapı kontrol müdürlüğündeki görevli müdür ve teknik ekibi tarafından (N.A.)'ya değerlendirme yapması noktasında toplantılarda sunulduğu, bu değerlendirmenin Üsküdar Belediyesi binası içerisindeki (N.A.) 'ya tahsis edilen odada toplantı yapılması suretiyle gerçekleştirildiği, bu toplantıya Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı (F.D)'nin de katıldığı,

TOPLANTILARDA MÜTEAHHİTLERDEN NE KADAR MENFAAT TALEP EDİLECEĞİNE KARAR VERMİŞLER

Yapı Kontrol Müdürlüğündeki görevliler tarafından, toplantılarda her bir inşaatın mevzuata aykırılık niteliğine göre ve yine inşaatın yapıldığı yerin metrekare cinsinden değeri nazara alınarak iskan ruhsatı karşılığında müteahhitlerden ne kadar menfaat talep edileceğine karar verildiği, yine bu toplantıda müteahhitin menfaati nasıl sağlayacağının kararlaştırıldığı, (N.A.) ve (F.D.)'nin kararı doğrultusunda ilgili müteahhit yapı kontrol müdürlüğüne davet edilerek iskan ruhsatı karşılığında toplantıda alınan karar uyarınca kendisinden veya iş takipçisinden menfaat talebinde bulunulduğu iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar Belediyesinde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı verilmesindeki belirtilen usulsüzlüklere ilişkin rüşvet suçu teşkil edecek eylemlere istinaden İstanbul (19) ve Yalova (1) olmak üzere 2 ilde toplamda 30 adreste 07.04.2026 tarihinde eş zamanlı arama, elkoyma ve gözaltı işlemi gerçekleştirilmiş olup, bu kapsamda toplamda 20 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve çok sayıda dijital materyale el konulmuştur.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm suç türlerinde olduğu gibi Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar ile mücadele amacıyla yürütülen soruşturmalar titizlikle ve kararlılıkla devam edecektir."

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serdengeçti Serdengeçti:
    müslümanlıktan bahsedenler zulümden vazgeçmiyor uyan Müslüman uyan zülüm var 29 25 Yanıtla
    Davut Kochan Davut Kochan:
    biz 24 yıldır uyanidığız 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 09:31:19. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.