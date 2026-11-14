Üsküp'ün simgesi 13 gözlü Taşköprü, 557 yıldır Vardar'ın üzerinde yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Üsküp'ün simgesi 13 gözlü Taşköprü, 557 yıldır Vardar'ın üzerinde yükseliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Üsküp\'ün simgesi 13 gözlü Taşköprü, 557 yıldır Vardar\'ın üzerinde yükseliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Üsküp'te Vardar Nehri üzerindeki 13 gözlü Taşköprü, 557 yıldır şehrin iki yakasını birleştiriyor. Fatih Sultan Mehmed döneminde inşa edilen köprü, Esenler Belediyesi, Halkbank ve Üsküp Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yapılan aydınlatmayla gece görüntüsüne zenginlik katıyor.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te heybetini asırlardır koruyan tarihi Osmanlı mirası Taşköprü, şehrin sembolü olarak adlandırılıyor.

Üsküp'ün merkezinden geçen Vardar Nehri üzerinde, 557 yıldır heybetini koruyan Taşköprü, şehrin iki tarafındaki kültürleri birleştirmesi nedeniyle büyük önem taşıyor.

Şehrin hafızasındaki yeriyle kentin en önemli tarihi yapıları arasında bulunan yaklaşık 220 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde, 13 gözlü ve 1 mihraplı köprü, modern Üsküp ile tarihi Türk Çarşısı arasındaki bağı sağlayarak tüm ihtişamıyla ayakta durmaya devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmed döneminde 1451-1469 arasında inşa edilen Taşköprü, yalnızca Vardar Nehri'nin kenarındaki iki kıyıyı değil, Üsküp'ün farklı dönemlerini ve toplumsal dokusunu da birbirine bağlıyor.

Fatih Sultan Mehmed Köprüsü olarak da bilinen yapı, kentin yalnızca Osmanlı geçmişini değil, farklı dini ve etnik toplulukların ortak şehir hafızasını da temsil ediyor.

Aydınlatma çalışmaları Esenler Belediyesi tarafından yapıldı

Asırlar boyunca depremlerden savaşlara kadar birçok yıkıcı olaya tanıklık eden Taşköprü, bu dönemlerde oluşan hasarlar dolayısıyla onarım ve restorasyon çalışmalarından geçirildi.

Üsküp'ü ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olan yapı, tarih boyunca şehrin günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası olma özelliğini sürdürüyor.

Kemerleri ve taş yapısının dekoratif ve mimari aydınlatma çalışmaları Esenler Belediyesi, Halkbank ve Üsküp Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yapılan Taşköprü, şehrin gece görüntüsüne kattığı zenginlikle dikkatleri çekiyor.

Taşköprü, Üsküp'ün buluşma noktaları arasında yer alıyor

Taşköprü, bugün de Üsküp'ün sosyal ve kültürel yaşamında önemli bir yere sahip olmayı sürdürüyor.

Günün her saatinde köprüden geçen insanlar, bir yandan şehrin modern yüzüne ulaşırken, diğer yandan tarihi Türk Çarşısı'nın sokaklarına açılıyor. Bu yönüyle köprü, yalnızca iki yakayı birbirine bağlayan bir ulaşım güzergahı değil, Üsküp'ün geçmişi ile bugünü arasında kurulan güçlü bir bağ olarak öne çıkıyor.

Osmanlı döneminden günümüze ulaşan mimari özellikleriyle dikkat çeken Taşköprü, Üsküp'ün tarih boyunca farklı medeniyetlere ve kültürlere ev sahipliği yaptığının da önemli göstergelerinden biri. Vardar Nehri'nin üzerinde yükselen köprünün kemerleri, yüzyıllardır değişen şehir siluetine tanıklık ederken, kentin tarihi kimliğinin korunmasında da önemli bir rol oynuyor.

Bugün de şehrin önemli buluşma noktalarından biri olan yapı, Üsküp'ün yerel halkı için taşıdığı anlamın yanı sıra kenti uluslararası alanda tanıtan tarihi simgeler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA
Kültür SanatHalkbankOsmanlıTurizmGüncelÜsküpSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak
İbrahim Tatlıses’in torununu gören dönüp bir daha bakıyor İbrahim Tatlıses'in torununu gören dönüp bir daha bakıyor
COP31’de Meryem Uzerli ile eş-Şara yan yana poz verdi, kıyafetler öne çıktı COP31'de Meryem Uzerli ile eş-Şara yan yana poz verdi, kıyafetler öne çıktı
Sirenler susmuyor ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
11:10
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
10:47
Bütün salon ayağa kalktı Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
Bütün salon ayağa kalktı! Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
10:16
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
09:21
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi Nikahın mimarı kızları oldu
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu
08:35
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
07:48
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim “Türkiye’nin Bezos’u olayım“ demiş
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 11:44:40. #7.12#
SON DAKİKA: Üsküp'ün simgesi 13 gözlü Taşköprü, 557 yıldır Vardar'ın üzerinde yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android