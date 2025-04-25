Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti - Son Dakika
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Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti

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Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Balaşiha kentinde meydana gelen araç patlamasında Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Yaroslav Moskalik hayatını kaybetti.

25.04.2025 12:20  Güncelleme: 12:43
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Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Balaşiha kentinde bir araçta meydana gelen patlamada Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekât Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yaroslav Moskalik hayatını kaybetti.

UKRAYNA CEPHESİNDEN İLK YORUM

Bu patlama sonrası gözlerin çevrildiği Ukrayna cephesinden ilk yorum eski içişleri bakanı yardımcısı Anton Gerashchenko'dan geldi. "Bilgi henüz doğrulanmadı" diyen Gerashchenko, "Rus Telegram kanalları, Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yaroslav Moskalik'in Moskova bölgesinde aracının içinde havaya uçurulduğu bilgisini verdi" ifadelerini kullandı.

"SON DAKİKA" KODUYLA SERVİS ETTİLER

Al Jazeera ise Rusya'nın başkenti Moskova'da meydana gelen patlamayı son dakika kodu ile okuyucularına duyurdu. Söz konusu haberde 'Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı, Moskova'nın doğusunda meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybetti' ifadelerine yer verildi.

UZAKTAN MI PATLATILDI?

Reuters, hayatını kaybeden kişinin kimliğinin henüz doğrulanmadığını ifade etti. Yerel basın ise park halindeki araca yerleştirilen bombanın uzaktan patlatıldığını öne sürüldü.

Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti

YAROSLAV MOSKALİK KİMDİR?

Yaroslav Moskalik, Rus Silahlı Kuvvetleri'nde üst düzey bir askeri yetkiliydi. General rütbesine sahip olan Moskalik, Genelkurmay Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Ayrıca, Suriye'deki Astana görüşmeleri ve Ukrayna krizine ilişkin müzakerelerde Rusya'yı temsil eden önemli bir figürdü.

24 Haziran 2021'de, Moskova'da düzenlenen Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, Astana süreci kapsamında Suriye'deki krizin çözümüne yönelik çalışmaların sürdüğünü ve bir sonraki toplantının 6-8 Temmuz tarihlerinde Nur-Sultan'da (eski adıyla Astana) gerçekleştirileceğini duyurdu. ? Ayrıca, 2015 yılında Ukrayna'daki çatışmaların çözümüne yönelik oluşturulan Temas Grubu'nda, güvenlik alt grubunda Rusya'yı temsil eden isimlerden biriydi.

Rusya\'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti
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Son Dakika Güncel Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Kemal:
    savaşı bitirmek istemeyenler var 30 3 Yanıtla
  • mert çelik:
    hep suıkastı rusya yapcak degılya 18 9 Yanıtla
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