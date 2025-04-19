Vali Davut Gül'den "Taksim" açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz - Son Dakika
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Vali Davut Gül'den "Taksim" açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz

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Taksim'de CHP'nin "Gazze" eylemine polis izin vermedi. Polis ile CHP'liler arasında arbede çıkarken, İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada, güvenlik nedeniyle Taksim ve İstiklal Caddesi'nde gösteri yasağının olduğunu belirterek, "Bu alanda ısrarla toplanma çağrısı yapmak provokasyondur. Toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamu düzenini bozma girişimlerine müsaade edilmeyecek." dedi.

19.04.2025 22:44
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CHP İstanbul İl Başkanlığı, Filistin'e destek amacıyla Tünel'den Taksim'e yürüyüş gerçekleştirmek istedi. Alanı barikatlarla kapatan polis, yürüyüşe izin vermedi.

TAKSİM'DE CHP'NİN "FİLİSTİN" EYLEMİNE İZİN VERİLMEDİ

Polis ekipleri, Taksim'de gösteri yapmanın yasak olduğunu belirterek, kanunsuz eylemin sonlandırılması için uyarılar yaptı. Uyarıları dinlemeyen göstericilerle polis arasında arbede çıktı.

VALİ DAVUT GÜL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan olayların ardından İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama geldi. Davut Gül Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Taksim'de gösteri yasağının yıllardır var olduğunu, buna rağmen ısrar etmenin provokasyon olduğunu vurguladı.

"EN HAFİF TABİRİYLE PROVOKASYON"

Vali Gül açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güvenlik gerekçesiyle uzun yıllardır hiçbir gösteriye izin verilmemektedir. Bu durum ilgili kişi ve gruplara defalarca açıkça bildirilmiştir. İstanbul'un pek çok farklı noktasında gösteri ve toplanma hakkı serbestken, güvenlik gerekçesiyle sınırlı tutulan bu alanda ısrarla toplanma çağrısı yapmak, en hafif tabiriyle provokasyondur.

"KAMU DÜZENİNİ BOZMA GİRİŞİMLERİNE ASLA MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Filistinli kardeşlerimizin kutsal davasını kendi siyasi hesaplarına alet edenleri kınıyoruz. Toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamu düzenini bozma girişimlerine asla müsaade edilmeyecektir. Tüm bu süreçte sağduyusunu koruyan güvenlik güçlerimiz, hukuk çerçevesinde görevini ifa etmiş; milletimizin huzurunu hedef alan girişimlere karşı kararlı bir duruş sergilemiştir.

Polislerimizin yaralanmasına, bazı vatandaşlarımızın yargılanmasına sebep olan bu yasa dışı çağrıları yapan ve organize edenler hakkında suç duyurusunda bulunulacak; adli süreç titizlikle takip edilecektir."

Vali Davut Gül'den 'Taksim' açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz

BAZI METRO DURAKLARI KAPATILDI

Öte yandan İstanbul Valiliği, metro hattının bazı duraklarının saat 15.00'ten sonra kapatılma kararını almıştı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı: "Bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim- Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılacaktır."

Vali Davut Gül\'den "Taksim" açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz
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Son Dakika Güncel Vali Davut Gül'den 'Taksim' açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (49)

  • Emir Arslan:
    Vatan hainleri ortalığı karıştırır...Bir chplinin bugüne kadar gamze ve başka masumlar için dua ettiklerine şahit olmadım.din işin içine girince sanki canları gidiyor 145 233 Yanıtla
    İbrahim İlhan:
    Siz dini siyasete alet ediyorsunuz gördük sizin müslümanliginizi 65 26
    Timbakunda Kwami:
    din işin içine girince, şeytan çarpmışa dönüyorlar.. harbiden 19 15
    Burhan Kıraç:
    Kardeşim rica etsem bunlara cevap yazsan da bizi aydınlatsan bizahmet ; Bebek Katilini ve tutuklu ve Diğer terörüstleri setbest kalmak için çaba gösteren/ Andımızı Okullardan kaldıran / Müşteri garantili hastane /yol köprü/ vs. yıl içinde bu garanti tutmadığı için milyonlarca dolar hazineden şirketlere verilmesi /.......Daha niceleri Hep bunları sen . Chp ve mualefet parti ortakları yapmışlar...... Doğrumu kardeş selamlar ..... 1 0
    Burhan Kıraç:
    GAMZE değil GAZZE :)) İlahi adalet der susurım 0 0
  • Cem BASARAN:
    Chp Filistin'e Destek yürüyüşü yapacakmış. Bizde yedik :) 173 192 Yanıtla
    Cemil Moroglu:
    neden sizin tekelinizde mi filistin eylemi baska partiler yapamaz mı? gemicikliler. 73 31
    Metin Celik:
    İnsanları kendileri gibi susak sanıyorlar. CHP zihniyeti. 26 52
  • yusufkaan5:
    Chp'nin amacı zerre Gazze olmadığını 7 yaşındaki çocukda anlıyabilir. Amaç ülkede kaos çıkarıp ülkeyi yangın yerine çevirip iktidarı erken seçime zorlamak. 136 170 Yanıtla
    Metin Celik:
    Bunlar Atatürk'çü geçinenler. 34 25
  • mustafa sagdic:
    akp ye neden izin veriyorsunuz. neden adil ve eşit davranmiyorsunuz. siz böyle yaptikca CHP daha xok oy kazanıyor. kaldiki isrilin en büyük destekçisi kim ortada. İsrail'e karşı yaptığınız saha d bir tane yaptırım yok. 182 101 Yanıtla
    Metin Celik:
    Siz akıllanmazsınız, CHP zihniyeti, işiniz gücünüz düşmanlık. 23 52
    1Belinay:
    hamasa terörist diyen chp bugün filistin için gösteri yapıyor kim inanır dertleri ortalıgı karıstırmak 38 26
    Timbakunda Kwami:
    samimi degilsinizde ondan 19 21
  • Hallo Zusammen:
    adamlar camiye pisliyorlar camide içki içiyorlar rahmetli kişilerin mezarlarini tahrip etiyorlar şimdi bunlar nasıl Müslümanda Gaze yürüyüşü yapıp dua edecekler onlarınkisi abdessiz namaz kılmak yani niyet başka 90 131 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    İnanın bunu Gazze halkı bile istemez.... 102 102 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    emir arslan Gazze için honkurmekden baska seni idare eden dünya liderin ne yaptı ? Yunanistan batıdan doğudan İsrail kibirs her yerde toprak kaybediyoruz. 102 62 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    CHP nin amacı Gazze deilse bile bırakın yürüsün her kez görsün o zaman iki yüzünü. Apartiye ayrı B partiye ayrı muamele ederek asıl ülkede koş cikarmayi siz amacliyorsunuz 61 58 Yanıtla
  • sus ceo:
    Bilal yürüyüş yapınca normal, başkası yapınca suç oluyor. Bu şekilde yaparak halkın devlete karşı adaletli olma duygusuna zarar veriliyor. Devlet adamı yasaları uygularken herkese eşit davranmalı. Bir kişinin Cumhurbaşkanlığında bir dönem daha seçilmesi için çalışanlar halkın gözünde devleti küçük düşürür. Bu uygulamalar da zaten halk tarafından seçimlerde cezalandırılır. Tayyip'in kazanma şansı zaten çok zor ama bu kanunsuz uygulamalar seçilmesini imkansız hale getirir. 74 31 Yanıtla
    Metin Celik:
    Bu CHP liler adam olmaz. 15 42
  • Selennur Adıgüzel:
    1.honkurme değil höykürmek....Muhalefetin sözde eğitimli olarak görülen seçmeni onun diliyle honkurdeme Gazze için diyorsa,biz CHPnin Gazze için yürümeyeceginizi zaten biliyoruz.... 51 46 Yanıtla
    mustafa sagdic:
    siz anlamazsınız diye honkurme yazdım. seçmen kitlenizin okur yazarligi ortada 13 16
  • mustafa sagdic:
    baksana Gazze için birşeyler yaptığını znneden ak parti seçmeni de dolusmus buraya. yürüyün deseler soluğu Amerika'da İngiltere de alacaklar. burd Gazze için yalndn üzülmüş numarai yapiyorlar 55 37 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Allah rağzı olsun Asker Polis Jandarma ve tüm Güvenlik güçlerimizden. 52 39 Yanıtla
  • Recep Şehitoğlu:
    Zerre kadar Filistin kaygısı olmayanlar boşa ayak yapmayın biz sizi biliyoruz sizin ümmetle işiniz olmaz. 37 51 Yanıtla
  • 123456mm:
    Ya yorumun da bir mantığı var. AKP için taksimde yürüyüşe izin verildiğini hiç duymadım bu akpye neden izin verildi diyenler için.. Valla sonumuz hayrolsun. CHP kendi kendine çalıp oynuyor. Bari oturma eylemi yaptiklari yerde kahrolsun Israil deselerdi. Ordan denilince kabul olmuyor mu? Bakalım nereye varır bu film. 35 47 Yanıtla
    Metin Celik:
    Doğruyu yazınca sözde Atatürkçüler bozuluyor, hayret ediyorum artık. 11 12
  • sus ceo:
    Bugüne kadar Filistin protestosu yapan AKP' liler bir taraftan da silah yapımında kullanılan çelik vb silah yapımında kullanılan malzemeleri ihraç ediyordu, şu anda da başka ülkeler üzerinden bu malları ihraç ediyor. Milletin aklıyla dalga geçmeyin. 30 19 Yanıtla
  • ayd121212:
    CHP ve Gazze ? kim bilir gene neyi kurgulayıp, senaryo gereği oynayacak sonrada masumuz diyerek olayı dramatize edecekler bakalım!!!! 20 21 Yanıtla
    Metin Celik:
    Bu CHP lilerin neye faydası oldu bu zamana kadar, insanda biraz utanma olur ya. 10 7
  • Sena2007:
    Bu guruhun Gazze umurunda değil bunların amacı kaos çıkarmak bu güruh degilmiydi Filistin savunanlar Gazze ye gitsin diyen ama öyle yok devlet gereğini yapar 20 17 Yanıtla
  • Osman Karaduman:
    İsraili gizli işbirlikçisi akp chp gazze mitingini engelledi akp abd işbirliği artık herkesin gözü önünde tıkır tıkır isliyor 20 14 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    GAZZE DEĞİL DE ...'' İSRAİLE DESTEK '' YÜRÜYÜŞÜ DESEYDİNİZ ..DAHA İNANDIRICI OLURDU...SANKİ.. 18 14 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Güvenlik güçlerine saldırınça değişen ne oluyor yani ? Güvenlik güçlerimiz emir kulu. Emir Demiri keser. Biraz aklınısı başınısa toplayın. Siz böyle yaparsanız, bin tane oyumuz olmuş olsa birtanesini size verirsek Allah belamısı versin. Ayıp ya gerçekten çok ayıp :( 20 9 Yanıtla
  • Hüseyin Şentürk:
    Burası bizim vatanımız, insanlar protesto hakkını kullanabilmelidir. 13 12 Yanıtla
    Metin Celik:
    Yapma ya hadi ordan sözde Atatürkçü 4 5
  • Burhan Kıraç:
    Bir Ata sözü derki Açıp da İnsanların Kalplerine mi baktınız Niyet okumak Falcılık tır. ..Kutsallarımız olan Vatan Bayrak Din .....neden hep siyasallaştırılıyor. .....Zulüme Uğramış bir Milleti İnsanları için Dünya kamu oyuna Zulmu Anlatmak için bir araya gelmek isteyen insanlara engel olmak ..YABANCI ülkelerin hangilerinde böyle bir Zulme karsı Miting için insanlara Engel olundu bilemedim ....Allah cc hz havale ediyoruz..... 12 10 Yanıtla
  • n5685244:
    geçen hafta vardı bu hafta CHP ye niye yasak göstericilerde sanırım silah yok kesici alet yok ilginç 13 7 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    GÜVENLİK SAGLAMAK GÖREVİN, 4 7 Yanıtla
  • Timbakunda Kwami:
    gece gece bela anmak istemiyorum, ALLAH sizi bildiği gibi yapsın.. artık iyice Ö?? geldi Siden. 3 3 Yanıtla
  • poyraz can:
    sen teröristin kapısında bekle o zaman sorun olmuyor hemen milliyetçi bir şeyler konuş böyle bu balık hafızalılar çabuk unutuyor. 4 0 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ:
    1 MAYIS MEMURLAR BAYRAMI KUTLU OLSUN (dönüş olarak binlerce işçi ben dahil 1 mayısta çalışacağız 5 milyon üzeri memur kutlayacak:):) 3 1 Yanıtla
  • sus ceo:
    AKP yandaşlarının dinimizi istismarı sona erecek. Çalışmadan yeme içme bitecek. Korku bundan dolayı, sizi gidi riyakarlar. 0 0 Yanıtla
  • Burhan Kıraç:
    Allah cc hz havale ediyoruz ..... 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Vali Davut Gül'den "Taksim" açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz - Son Dakika
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