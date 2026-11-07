Validebağ Korusu\'ndaki yapılaşma Üsküdar\'da YENİ Parti desteğiyle protesto edildi

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) - Üsküdar'da 1.derece doğal sit alanı Validebağ Korusu'ndaki yapılaşma Validebağ Gönüllüleri Derneği'nce protesto edildi. Dernek Başkanı Neşe Şahna, "

Üsküdar'da 1.derece doğal sit alanı Validebağ Korusu'ndaki yapılaşma Validebağ Gönüllüleri Derneği'nce protesto edildi. Dernek Başkanı Neşe Şahna, burada yaptığı açıklamada, uzun süredir alanı korumak için mücadele ettiklerini belirterek, korudaki yapılaşmanın hukuksuz olduğunu savundu. Koruma Kurulunca verilen kararların dahi tanınmadığını ileri süren Şahna, şunları kaydetti:

"Biz burada dernek olarak dava açıyoruz. Aynı zamanda mahalle sakinleri olarak dava açıyoruz. İki koldan gidiyoruz. Bu davaları kazandığımız için buralar kaldı ama şu anda çok önemli bir projeyi geliştiriyorlar. Sır gibi saklıyorlar. Deprem hazırlık, projesi diye bir proje. Kurula soruyoruz, cevap vermiyor, nedir bu proje diye. Çevre Şehirciliğe soruyoruz burada depreme hazırlık ne yapacaklar? Buradaki yaptıkları hukuksuzlukları depreme hazırlık projesi içerisinde geçirmeye çalışıyorlar, kuşkumuz o. Bu şeylerin kamuya açık olması lazım, sır değil bunlar. Bizlerin olan yerde, kurullar veya kurumlar bizden bilgi saklıyorlar.

Buradaki gördüğünüz tescilli binanın dışında birçok bina var. Bu binaların hepsi ruhsatsız ve izinsiz. Burayı rehabilite ederken kapattılar, paravanlarla. İçeride ne olduğunu göremedik. Bir açıldı paravanlar ki her yer beton olmuş, büfe yapılmış, aşağıda yine kaçak, ruhsatsız bir sürü şey yapılmış. Burası sit alanı 99'dan beri, buradaki yapıları böyle söküp yapmak, büyütmek gibi bir şey yok. Olduğu gibi kalacak. O büfeye bir gün baktık branda yapmışlar, içine insanlar oturmuş. İşte soğuktan korunuyor falan filan diye. Bu böyle bir müddet, devam etti. Bir baktık çelik konstrüksiyona dönüştürmüş, büyümüş. Şimdi burada yapılan şey vatandaşı koruyoruz diyorlar soğuktan, yağmurdan etkilenmesin diye. Ama burasını görün, orası gibi çelik konstrüksiyon olacaktı eğer biz burada bunu protesto etmeseydik. Eğer bu burada böyle kalırsa, yakında burada da olur, yakında orada da olur. Onun için buna bugün burada oluşumuzun nedeni bu"

"NE KADAR MÜCADELE EDERSENİZ EDİN, HIRSIZA KİLİT VURULMUYOR"

YENİ Parti Üsküdar İlçe teşkilatı da protestoya destek verdi. İlçe Başkanı Onur Cingil, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Validebağ Korusu uzun yıllardır saldırıya açık bir alan açıkçası, 25 yıllık, çeyrek asırlık bir mücadele. Buradaki insanlar, bu mücadeleyi verenler, onların çocukları, torunları. Ben de buranın avukatı olarak, korunun avukatlarından biri olarak da yıllardır burada bir mücadele veriyoruz. Buraya tabii, inşaata açmak istediler, imar açmak istediler. Burayla ilgili çılgın projeleri vardı. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda bunları davalarla, mücadeleyle hep engelledik. 360 dönümlük Validebağ bugün bu noktada hala yaşanabilir bir yerde tutuyoruz. Hala göç yollarının ortasında. Hala dünyadaki bütün kuşlar buraya uğruyorlar. Ne mutlu bize. Bundan sonraki nesillere de biz bunu aktaracağız ama dediğim gibi ne kadar mücadele ederseniz edin, hırsıza kilit vurulmuyor diye bir söz de var ya. Burası 1. derece doğal sit alanı. Yani tabiri caizse halkın diliyle buraya çivi bile çakamazsınız. Ama çivi bile çakılamayan yere, yerlere ilk önce mermer çaktılar ağaçların diplerine kadar. Onların kurumasına kadar sebep oldular. Şimdi Adile Sultan Kasrı, bizim göz bebeğimiz, bir kültür varlığımız olan yer, Hababam Sınıfı'nın çekildiği, milletin öyle bildiği bir yerde bugün bir ticarethane, diziler çekiliyor, filmler çekiliyor, düğünler yapılıyor. Oranın da ötesinde ön bahçesi artık yine düğünlere açılır bir noktaya geldi. Yetmedi, bu ülkenin Milli Eğitim Müdürlüğü bu bölgede bir büfe alanı o büfe alanı her geçen gün büyüttü.

"VALİDEBAĞ KORUDUR, KORU KALACAK DİYORUZ"

Yerel seçimlerin olduğu akşam, Türkiye'de 31 Mart 2024'ün akşamında bu büfeye ilk ekleme yapıldı. Herkes bir şeye fokuslanmışken buraya ekleme yapıldı. Şimdi yapılan bu eklemeyi daha da büyütme. Bu Koruma Kurulu'na da tabi bir noktada. Ağaçlar açısından Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'ndan izin var mı? Yok. Binalar açısından Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'ndan bir karar var mı? O da yok. Dolayısıyla bu hukuk tanımazlık, devlet kurumlarının, devlet kurumlarını tanımamazlığı. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Daha önceden de mücadele ettik. Yine kurullara başvuracağız. Bunları dava noktalarına da getireceğiz. Bonunda da başarılı olacağız. Ama bizim üzüldüğümüz nokta, Anayasa'nın 56. maddesi aslında şunu söylüyor. Diyor ki, "Devlet çevreyi korur". Dolayısıyla benim devlete karşı bir çevre koruma mücadelesi vermemem lazım. Koru mücadelesi vermemem lazım. Tam tersi devletin bu tip insanları buradan söküp atması gerekiyor. Ama biz yine de bir vatandaşız. Bir insan hakkıdır bu ve bir vatandaşlık görevi olarak da bugün bir ödevi ifa ediyoruz. Sonuna kadar da hukuk sınırlarını zorlayacağız. Kamuoyu bu konuyla ilgili içleri çok rahat olsun. Validebağ korudur, koru kalacak diyoruz. Bunu da herkes görecek. Bu tip, kanun tanımaz, işlere de, kuralsız kararlara da hukuk yoluyla cevap vereceğiz"