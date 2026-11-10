Van Bahçesaray'da Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında törenle anıldı

Van Bahçesaray'da Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında törenle anıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'ın Bahçesaray ilçesinde Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında törenle anıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saat 09.05'te saygı duruşu yapılıp İstiklal Marşı okundu; törene Kaymakam Salih Kartal ve vatandaşlar katıldı.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında törenle anıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.
Törene, Bahçesaray Kaymakamı Salih Kartal, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Özgür Çakıcı, İlçe Emniyet Amiri Önen Ardınç, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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