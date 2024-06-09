Van-Bitlis karayolunda yolcu otobüsüyle tır çarpıştı! 2 ölü, 30 yaralı - Son Dakika
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Van-Bitlis karayolunda yolcu otobüsüyle tır çarpıştı! 2 ölü, 30 yaralı

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Van-Bitlis kara yolunda yolcu otobüsüyle tır çarpıştı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

09.06.2024 09:19
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VAN- Bitlis kara yolu üzerinde yolcu otobüsüyle tır kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası otobüs devrilirken olayda otobüs şoförü ve bir yolcu hayatını kaybetti.

Van-Bitlis karayolunda yolcu otobüsüyle tır çarpıştı! 2 ölü, 30 yaralı

Sabah saatlerinde Van-Bitlis kara yolu üzerindeki Kuskunkuran Tüneli civarında meydana gelen kazada sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile bir tır çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada otobüs şoförü ve 1 yolcu hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere 30 kişi de yaralandı.

Van-Bitlis karayolunda yolcu otobüsüyle tır çarpıştı! 2 ölü, 30 yaralı

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza sonrası kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Van-Bitlis karayolunda yolcu otobüsüyle tır çarpıştı! 2 ölü, 30 yaralı
Van-Bitlis karayolunda yolcu otobüsüyle tır çarpıştı! 2 ölü, 30 yaralı

Bitlis, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van-Bitlis karayolunda yolcu otobüsüyle tır çarpıştı! 2 ölü, 30 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Erol Çolak: çok geçmiş olsun Rabbım Şafi ismiyle yaralılara şifa versin inşallah 51 2 Yanıtla
  • Muhammed İhvan: Çok geçmiş olsun 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Van-Bitlis karayolunda yolcu otobüsüyle tır çarpıştı! 2 ölü, 30 yaralı - Son Dakika
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