Van'da 11 kişinin yaralandığı TIR kazasında ölen polis memuru Kayseri'de defnedildi - Son Dakika
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Van'da 11 kişinin yaralandığı TIR kazasında ölen polis memuru Kayseri'de defnedildi

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Van\'da 11 kişinin yaralandığı TIR kazasında ölen polis memuru Kayseri\'de defnedildi
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Van Gürpınar'da TIR ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı, yaralılardan polis memuru Mustafa Oğuzhan Çavuş (33) kurtarılamadı. Çavuş, memleketi Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde düzenlenen törenin ardından Erdemli Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

VAN'ın Gürpınar ilçesinde TIR'la yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden polis memuru Mustafa Oğuzhan Çavuş (33), memleketi Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Gürpınar ilçesinin Çavuştepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Aynı yöne giden 13 ABC 402 plakalı TIR ile 30 AAH 872 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada, savrulup şarampole yuvarlanan minibüsteki 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve Van Büyükşehir Belediyesi Gürpınar İtfaiye Şefliği ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan polis memuru Mustafa Oğuzhan Çavuş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Mustafa Oğuzhan Çavuş'un cenazesi memleketi Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine gönderildi. Çavuş için Erdemli Mahallesi'nde tören düzenlendi. Törene, Kayseri İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Süleyman Koparan, Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Adıgüzel, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Çavuş, Erdemli Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. 7 yıllık polis memuru Mustafa Oğuzhan Çavuş'un 15 aylık evli olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
Yeşilhisar3. SayfaErdemliKayseriGüncelPolisVanSon Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 11 kişinin yaralandığı TIR kazasında ölen polis memuru Kayseri'de defnedildi - Son Dakika
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