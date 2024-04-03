Van\'da mazbata gerilimi sürüyor! Protestolara katılan Erkan Baş\'a polisten gazlı müdahale

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Yerel seçimlerde yüzde 55,48 oy oranıyla Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan'ın Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine İlçe Seçim Kurulu tarafından "seçilmemiş" sayılması üzerine kentte protestolar büyüdü. Şehirdeki protestolara katılan TİP Genel Başkanı Erkan Baş da polis müdahalesinin ortasında kaldı.

İZİNSİZ GÖSTERİ YAPANLARA MÜDAHALE

Van İl Seçim Kurulu Başkanlığının, Abdullah Zeydan'ın "seçilme yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine yönelik kararı sonrasında dün birçok mahallede izinsiz gösteri yapan gruplara polis ekipleri müdahale etti.

ERKAN BAŞ VE AHMET ŞIK'A GAZLI MÜDAHALE

Bugün DEM Parti'nin Van'da yapmak istediği basın açıklaması sırasında da gerginlik yaşandı. Kentteki protesto gösterilerine katılan TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve Ahmet Şık da müdahaleden etkilendi.

TANSİYON BİR ANDA YÜKSELDİ

Caddede protesto gösterisi yaparken polislerin gazlı müdahalesine maruz kalan Baş zor anlar yaşarken tansiyonun yükseldiği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

DEM PARTİ İTİRAZ ETTİ

Dem Parti, Van İl Seçim Kurulu'nun, Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı "seçilmemiş sayılması" ve mazbatanın ikinci sıradaki adaya verilmesi kararına itiraz etti.

PROTESTOLAR BAŞKA KENTLERE DE SIÇRADI! 89 GÖZALTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çıkan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada 89 şüphelinin gözaltına alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "2 Nisan 2024 Salı günü izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, bölücü terör örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerimize taşla saldıran ve uyarılara rağmen dağılmayıp mukavemet gösteren; Van'da 26, Hakkari Yüksekova'da 29, Hakkari Merkez'de 9, Siirt'te 4, Batman'da 5, Şırnak'ta 10 ve İzmir'de 6 olmak üzere toplam 89 şüpheli gözaltına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam ediyor."

2 KENTTE GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞ YASAĞI

Olayların ardından Van ve Bitlis'te 15 gün boyunca gösteri ve yürüyüş yasağı kararı alındı. Karar kentlerin valilikleri tarafından duyuruldu. Siirt'te de çıkan olaylar nedeniyle 1 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.