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Van'da mazbata gerilimi sürüyor! Protestolara katılan Erkan Baş'a polisten gazlı müdahale - Son Dakika
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Van'da mazbata gerilimi sürüyor! Protestolara katılan Erkan Baş'a polisten gazlı müdahale

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Van İl Seçim Kurulu Başkanlığının, DEM Parti'nin adayı Abdullah Zeydan'ın "seçilme yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve mazbatanın AK Parti'nin adayına teslim edilmesi kararı şehri karıştırdı. TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve partililerin protesto gösterisine polis gazlı müdahalede bulundu.

03.04.2024 13:29  Güncelleme: 13:59
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Yerel seçimlerde yüzde 55,48 oy oranıyla Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan'ın Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine İlçe Seçim Kurulu tarafından "seçilmemiş" sayılması üzerine kentte protestolar büyüdü. Şehirdeki protestolara katılan TİP Genel Başkanı Erkan Baş da polis müdahalesinin ortasında kaldı.

İZİNSİZ GÖSTERİ YAPANLARA MÜDAHALE

Van İl Seçim Kurulu Başkanlığının, Abdullah Zeydan'ın "seçilme yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine yönelik kararı sonrasında dün birçok mahallede izinsiz gösteri yapan gruplara polis ekipleri müdahale etti.

Van'da mazbata gerilimi sürüyor! Protestolara katılan Erkan Baş'a polisten gazlı müdahale

ERKAN BAŞ VE AHMET ŞIK'A GAZLI MÜDAHALE

Bugün DEM Parti'nin Van'da yapmak istediği basın açıklaması sırasında da gerginlik yaşandı. Kentteki protesto gösterilerine katılan TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve Ahmet Şık da müdahaleden etkilendi.

Van'da mazbata gerilimi sürüyor! Protestolara katılan Erkan Baş'a polisten gazlı müdahale

TANSİYON BİR ANDA YÜKSELDİ

Caddede protesto gösterisi yaparken polislerin gazlı müdahalesine maruz kalan Baş zor anlar yaşarken tansiyonun yükseldiği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Van'da mazbata gerilimi sürüyor! Protestolara katılan Erkan Baş'a polisten gazlı müdahale

DEM PARTİ İTİRAZ ETTİ

Dem Parti, Van İl Seçim Kurulu'nun, Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı "seçilmemiş sayılması" ve mazbatanın ikinci sıradaki adaya verilmesi kararına itiraz etti.

Van'da mazbata gerilimi sürüyor! Protestolara katılan Erkan Baş'a polisten gazlı müdahale

PROTESTOLAR BAŞKA KENTLERE DE SIÇRADI! 89 GÖZALTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çıkan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada 89 şüphelinin gözaltına alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "2 Nisan 2024 Salı günü izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, bölücü terör örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerimize taşla saldıran ve uyarılara rağmen dağılmayıp mukavemet gösteren; Van'da 26, Hakkari Yüksekova'da 29, Hakkari Merkez'de 9, Siirt'te 4, Batman'da 5, Şırnak'ta 10 ve İzmir'de 6 olmak üzere toplam 89 şüpheli gözaltına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam ediyor."

Van'da mazbata gerilimi sürüyor! Protestolara katılan Erkan Baş'a polisten gazlı müdahale

2 KENTTE GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞ YASAĞI

Olayların ardından Van ve Bitlis'te 15 gün boyunca gösteri ve yürüyüş yasağı kararı alındı. Karar kentlerin valilikleri tarafından duyuruldu. Siirt'te de çıkan olaylar nedeniyle 1 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Van\'da mazbata gerilimi sürüyor! Protestolara katılan Erkan Baş\'a polisten gazlı müdahale

Abdullah Zeydan, Erkan Baş, DEM Parti, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da mazbata gerilimi sürüyor! Protestolara katılan Erkan Baş'a polisten gazlı müdahale - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Selami Karagülle: Hacı hacıyı Mekke’de Derviş dervişi tekkede deli deliyi dakkada bulurmuş Meğer ülkemizde ne kadar çok DEMlenmişler varmış 215 94 Yanıtla Aydın Duramaz: karaktersiz senin seçtiğin belediyeye bunu yapsalar aynı tepkiyi sende verirdin 106 127 Selami Karagülle: Aydın Duramaz İsmini cümlenin sonuna yazacaksın başına değil 35 17 Özkan Özdemir: Çok iyi be size hukuk millet seçtiği kişiye guguk yok öyle 1 0 Serkan ergezer : KARA BEKİR 1 0
  • Mustafa POLAT: Adalet olmazsa çakal bile aslan edasıyla gezer. Hem de sağına soluna sırtlanları akbabaları da takarak. Emekli bir asker olarak söylüyorum. Bu adaletsizlikten vazgeçin. Çakalı söz sahibi etmeyin.. 203 60 Yanıtla
  • nedim kurtulus: Bu kurgulanmış bir provaksyon ama kim kurguladı? zeydanın bu kararı niye seçimden önce değilde seçimden sonra açıklanıyor? 90 22 Yanıtla
  • sait turk: aynı tepki verirdin diyenler, sokakları hakop yıkmakmı tepki? aradıkları buydu zaten fırsat arıyorlardı zaten o sokakları yakıp yıkmak için boşuna . çıksınlar yürüyüş yapsınlar slogan atsınlar, polise molotofu hazırmı tutuyorlarmış ellerinde 66 30 Yanıtla
  • ferhat eser: yazıklar olsun hak arayan insanlara bunu yapamazsınız 32 53 Yanıtla
  • Feride Canlı: Dem e su girmeyince, demlenmiyor. Su basın:) 14 14 Yanıtla
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SON DAKİKA: Van'da mazbata gerilimi sürüyor! Protestolara katılan Erkan Baş'a polisten gazlı müdahale - Son Dakika
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